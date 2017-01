Marimar Vega, la más emocionada en conocer a su sobrina Lúa Recién llegada de Miami, donde graba 'Silvana sin lana', la actriz dio detalles del nacimiento de la bebé quien nació por cesárea y pesó 3 kilos

La familia Vega está de fiesta. La llegada, la madrugada de este 11 de enero, de Lúa la primera hija en común de Zuria Vega y Alberto Guerra tienen a todo los miembros de la familia muy felices, sobre todo a la hermana mayor de la actriz,Marimar Vega, quien recién llega de Miami contó detalle del nacimiento de su primera sobrina, quien dijo está muy sana y “grandota”.

Luego de que anoche Zuria y Alberto Guerra enternecieran a sus seguidores en Instagram con la primera foto de la bebé, Marimar cuenta más sobre la niña quien llegó a este mundo a través de cesárea: “Yo estaba en Miami, antier volé, bueno hace rato por eso traigo esta cara, no había dormido pero justo llegué cuando nació la sobrina (…) las dos están muy bien, fue cesárea y pesó 3 kilos, creo, está grandota”, dijo la actriz a la agencia JDS.

Aunque ya todos pudimos ver a la bebé y conocer lo linda que está, Marimar dio su punto de vista de a quién cree que se parece, eso sí, reconoció que Lúa está todavía muy pequeñita, pero ya muestra rasgos muy particulares que le heredó a su mamá: “Pues está chiquita y es muy difícil (decir a quién se parece), está hermosa tiene la nariz idéntica a Zuria”.

Pero Marimar no es la única que acaba de debutar como tía, Gonzalo Vega Jr, hijo mejor del fallecido Gonzalo Vega también habló de cómo ha vivido la llegada de Lúa: “Feliz porque ayer (martes 10) nació la bebé de Zuria, bueno hoy (11 de enero) en la mañana, madrugada, mi primera sobrina. Yo Salí anoche de ensayos a las 11 y ella estaba en trabajo de parto yo fui a mi casa, ya como a las cinco de la mañana estaba agotado, vi fotos y como tengo gripa no he podido conocerla espero mañana”, detalló el también actor.

Luego del nacimiento de Lúa, Marimar Vega, su esposo Luis Ernesto Franco y su mamá, Leonora Sisto acudieron a ver el trabajo de Gonzalo Vega Jr quien participa en la puesta El cielo de los presos, fue justo a su llegada al teatro que se animaron a compartir su felicidad por la llegada de Lúa.