¡Festejan su amor! Fergie y Josh Duhamel celebran su aniversario con una escapada romántica y llevándose a su hermoso hijo

Fergie y Josh Duhamel son una de las parejas más románticas y estables del medio artístico. Desde que se casaron con una boda de ensueño en Malibú en el 2009, siempre se les ha visto muy enamorados, siempre compartiendo momentos muy cariñosos y esta vez no fue la excepción. Además ahora el amor creció gracias a que ya son tres en la familia.

La pareja acaba de cumplir 8 años de matrimonio y para festejar su aniversario, decidieron tomar sus maletas e irse a pasar unos días a Maui, una hermosa isla en Hawái, en donde estuvieron desde año nuevo. Para que el cuento de hadas estuviera completo, no podía faltar la presencia de su pequeño hijo Axl Jack quien estaba muy feliz de poder acompañar a sus papás en esta divertida aventura.

La guapa cantante también aprovecho estas vacaciones para descansar y relajarse ya que empezó el año muy trabajadora grabando el nuevo video de su más reciente sencillo "Life goes on" del nuevo albúm que sacará este 2017. En esta grabación, se ve a la cantante conduciendo un Ferrari y caminando por una playa de Malibú, incluyendo unas sexys escenas de ella mojándose en el mar mientras canta.

Los tres pasaron un tiempo inolvidable, lleno de diversión, risas y por su puesto mucho amor. Fergie fue fotografiada por su esposo mientras jugaba a hacer un pozo en la arena, cerca de la orilla del mar, con el pequeño de tres años. Josh escribió en esta foto “8 years!! Love u babe”. El mismo día subió otra foto en donde salen los tres haciendo la famosa seña hawaiana “Shaka” o mejor conocida como "hang loose" la cual es un gesto para demostrar cariño o amistad hacia otros. Y tenemos que admitir que la foto se la lleva el hermoso Axl quien sale divino, seguramente va a heredar la guapura de los padres.



Además de disfrutar de la playa, la cantante de 41 años y el actor de 44 años, presumieron cuerpazos en sus trajes de baño. Fergie llevaba un sexy bikini de color azul marino, debajo de una camisa amarrada a la altura del ombligo, con transparencia en colores rojo y blanco. Mientras tanto su guapísimo esposo decidió nadar en el mar, dejando ver su espectacular abdomen en un traje de baño azul eléctrico con verde.

En su cuenta de Instagram, Fergie también subió una foto para celebrar su feliz aniversario en donde están los dos abrazados con el atardecer y el mar de fondo. La ex vocalista de los Black Eyed Peas escribió en su foto “Happy 8th anniversary to my bae”. Estas muestras de cariño dejan ver que los dos están más enamorados que nunca y que comparten la felicidad con el pequeño Axl.