De ‘Reina’ a Reina: Claire Foy, actriz de 'The Crown', dedica su Globo de Oro a su álter ego en la vida real, Isabel II En la exitosa serie de Netflix, la actriz de 32 años interpreta a la monarca en sus años de juventud

Claire Foy es la estrella de la serie The Crown, la primera producción de Netflix en Reino Unido y que aborda los primeros años de Isabel II como reina. La producción, quizá la más cara de la historia, se alzó el domingo con dos Globos de Oro: a mejor serie y a mejor actriz. A ella, a la reina Isabel II, le dedicó su galardón a mejor actriz de una serie dramática, “una mujer extraordinaria. Ha sido el centro del mundo durante 63 años y creo que el mundo podría ir mejor si hubiera más mujeres en el poder". Además de la soberana británica, en su discurso no se olvidó de su hija, otra mujer extraordinaria: “Te quiero, tu eres el futuro y eres brillante”. Casada con el actor Stephen Campbell Moore, tiene una hija, nacida en marzo de 2015.

Por último, no se olvidó del director, Stephen Daldry, y a su creador Peter Morgan: “Cuando interpretas a una persona real es difícil. Confías mucho en la gente que te rodea, así que voy a dedicar esto a todas las personas que han estado a mi alrededor”. The Crown es la serie más cara de Netflix con un presupuesto de 142 millones de euros. La producción se inspira en The Audience, premiada obra teatral de Peter Morgan, también responsable de los guiones de la serie y que en su día recibió elogios por la película The Queen, con la que Helen Mirren se llevó el Oscar y dirigida por Stephen Daldry, nominado a los Oscar por Billy Elliot (2000), Las horas (2002) y El lector (2008). The Crown tiene el récord de superar en presupuesto a la mismísima Juego de tronos. “Si hacemos esta producción, tiene que ser lo mejor posible, porque sin estos vestidos no podríamos contar las historias ni adentrarnos en las vidas de los protagonistas”, dijo Michele Clapton, diseñadora del vestuario de The Crown y ganadora de tres premios Emmy por Juego de tronos.

Hasta ahora Claire Foy era una desconocida fuera del Reino Unido, aunque es uno de los rostros habituales de la televisión inglesa. Estudió teatro y cine en la Universidad de Liverpool John Moores con el propósito de convertirse en directora de fotografía hasta que uno de sus profesores la animó a presentarse a castings. Su primer papel, en la serie Being Human, lo consiguió cuando un director de casting la vio en las clases. “No me parece un mérito, estuve en el lugar correcto en el momento adecuado. Creía que no tenía ninguna aptitud para nada, así que en ese momento decidí dedicarme a esto”.

Después vinieron sus trabajos en The Promise, el remake de Arriba y abajo y Wolf Hall, drama con el que recibió las mejores críticas por su interpretación de Ana Bolena. Claire Foy, de 32 años, da el salto al panorama internacional y lo hace coronada como La Reina. Además de The Crown, Foy protagonizará junto a Andrew Garfield el drama Breathe, que además será el debut como director de Andy Serkis (Gollum en El Señor de los Anillos), que se estrenará en 2017.