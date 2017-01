George Clooney, inseparable de Amal y defensor de Meryl Streep tras las críticas de Donald Trump Acompañado por su mujer, el actor se refirió al comentario del presidente electo sobre la artista, después de que esta le criticara en su discurso en los Globo de Oro

La reciente entrega de los Globo de Oro dio bastante que hablar, sobre todo en el momento en que Meryl Streep subió al escenario para recoger su premio honorífico a toda una carrera de éxitos. En su discurso se refirió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticando algunas de sus actuaciones, y este le respondió a través de Twitter definiéndola como una actriz “sobrevalorada”. Uno de los compañeros de reparto de Meryl, una de las más veteranas artistas de la gran pantalla, ha salido en su defensa horas después de la ceremonia desde el otro lado del mundo.

Se trata de George Clooney, que asistió en Londres a una recepción de The Clooney Foundation for Justice, en el que se emitió el documental White Helmets que trata del trabajo humanitario que hacen algunos sirios en su país, ayudando a los heridos por las bombas. “Siempre he dicho eso sobre Meryl” comentó con ironía. “Trabajamos juntos en Fantastic Mr. Fox como marido y mujer y les diré que, incluso siendo un zorro, un zorro hembra (hace referencia al título de la cinta de animación protagonizada por este animal), estaba sobrevalorada” explicó.

En este evento público, el actor apareció del brazo de su mujer Amal. La abogada británica de origen libanés lucía un mini vestido suelto con estampado de flores combinado con botas altas negras, un conjunto muy chic con el que volvió a presumir de estilo. Esta es una de las primeras apariciones públicas del matrimonio en este 2017 que acaba de comenzar.

Hace apenas unos meses, la pareja celebró –fue el pasado septiembre- su segundo aniversario de boda y desde que se dieron el “sí” en una romántica ceremonia en Venecia, cuyos detalles ofreció la revista ¡HOLA! en exclusiva mundial, se han mostrado siempre muy cariñosos. La ciudad de los canales se convirtió en una auténtica alfombra roja el día de su enlace, en la que acompañaron a los novios Cindy Crawford y su marido, Matt Damon, Bill Murray, Emily Blunt y el cantante Bono, entre otros.