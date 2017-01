Ben Affleck y la venganza a su hermano por olvidarlo en su discurso de agradecimiento

Gran sorpresa se llevó Ben Affleck cuando su hermano Casey olvidó incluirlo en los agradecimientos, tras haber ganado una cotizada estatuilla durante la pasada edición de los Golden Globe. Muchos fueron testigos de este episodio, incluido el presentador Jimmy Kimmel, quien no aguantó las ganas de preguntarle al afamado actor de Hollywood sobre este momento. “Estaba un poco sorprendido. Yo no haría eso, si fuera yo, daría gracias a la gente”, dijo Ben sonriente y tomando el momento de la mejor manera.

VER GALERÍA



En el discurso que Casey ofreció tras haber ganado el Golden Globe a Mejor Actor en Película Dramática, por su participación en Manchester By The Sea, agradeció a la empresa Amazon, a Matt Damon y otras personas, pero no a su hermano mayor. Para hacer el simpático comparativo, Kimmel reprodujo los agradecimientos de Ben al ganar el Oscar por Good Will Hunting en 1997 y ahí se escucha como Ben no se olvida de su hermano al dedicarle la estatuilla.

Entre risas, Kimmel recordó que este podría ser el primer año en que la Academia tenga a dos hermanos ganando en categorías separadas y, con un toque sarcástico, Ben respondió de una divertida manera. “Podría ser la primera vez que alguien que no se lavó los dientes de los 10 a los 14 años de edad gane un Oscar… Podría ser la primer persona (Casey) que gane y que le tenga miedo a las mariposas. Y diré algo más, él sería la primer persona en ganar que una vez le preguntara a su hermano si Back to the Future es una historia real”.

Los galanes favoritos de los Golden Globes



Conoce a los ganadores de los Golden Globes Awards 2017

Ben Affleck se deshace en halagos hacia Jennifer Garner

VER GALERÍA



Pese a ser olvidado por su hermano, Ben siempre se ha mostrado orgulloso de él. Luego de la ceremonia de los Golden Globe el actor platicó en el programa de Ellen DeGeneres y confesó sentirse emocionado por sus logros, incluso admitió haberse puesto más nervioso que Casey cuando supo que había ganado.