74ª edición de Los Globo de Oro La aparición sorpresa de Brad Pitt, la cobra de Emma Stone y la emoción de los premiados en la gran fiesta de Hollywood

Una parodia de la película favorita de la noche La La Land dio el pistoletazo de salida a la 74ª edición de los Globo de Oro, una gala presentada por Jimmy Fallon en la que no faltaron guiños a la nueva situación política en Estados Unidos. El conocido showman acompañado por Ryan Reynolds y Justin Timberlake parecía preveer lo que iba a suceder tres horas después cantando una versión de esta comedia romántica protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, que al final de la noche logró el pleno -se llevó los siete premios a los que optaba (mejor película de comedia, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor canción y mejor partitura original), - y se coronó como la película más laureada de la historia de estos galardones. En el apartado de mejor película dramática destacó Moonlight.





Los protagonistas de La La Land lograron vencer en sus correspondientes categorías y nos emocionaron con sus discursos de agradecimiento. Mientras Ryan Gosling se lo dedicaba a su cuñado fallecido, a su pareja, Eva Mendes, y a sus hijas, Emma Stone no podía contener las lágrimas al agradecerle a su familia todo lo que ha hecho por ella. Sin embargo de las lágrimas pasamos a las risas. Una de los anécdotas que más comentarios ha despertado en redes sociales fue la protagonizada por Emma Stone durante la celebración del Globo de Oro al mejor guión para Damien Chazelle. La actriz fue a darle la enhorabuena a su director y tuvo que retirarse discretamente al ver que se giraba sin darse cuenta a besar a su novia, Olivia Hamilton. Una velada que nos ha dejado divertidos momentos para el recuerdo como este.

Además de Jimmy Falloon, la gala contó con otros presentadores y uno dio la gran sorpresa. Cuando apenas quedaban por entregar los principales premios de la noche, Brad Pitt hizo su aparición sorpresa sobre el escenario en medio de una gran ovación. El actor, que acaba de cumplir 53 años, dejó a un lado su retiro por su divorcio de Angelina Jolie, y presentó Moonlight, cinta que se llevó el premio a la mejor película dramática. Si el año pasado Pitt se convirtió en trending topic por dar una verdadera lección de cómo envejecer sin perder ni un ápice del atractivo que siempre le ha caracterizado, este año lo ha hecho por su inesperada y aplaudida presencia en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Sea como fuere un año más se ha vuelto a hablar de Brad Pitt en los Globo de Oro.

Leonardo DiCaprio fue el encargado de entregar el premio mejor actriz dramática a Isabelle Huppert por Elle, mientras que el Globo al mejor actor dramático fue para Casey Affleck por Manchester frente al mar. En la categoría de actores de reparto, Viola Davis logró vencer a Naomie Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer y Michelle Williams con su interpretación en Fences, mientras que Aaron Taylor Johnson lo hizo con Animales nocturnos.

Otra de las grandes ovaciones de la gala se la llevaron las fallecidas Carrie Fisher y Debbie Reynolds con bonitas y enternecedoras imágenes de madre e hija. Meryl Streep, una de las grandes protagonistas, tuvo un especial recuerdo para Carrie Fisher: "Como me dijo una vez mi gran amiga la princesa Leia: Toma tu corazón roto y conviértelo en arte". La veterana actriz, con ocho Globo de Oro en su haber y treinta nominaciones, fue galardonada en esta edición con el premio Cecil B. DeMille a toda su trayectoria cinematográfica. Streep, que no suele dejar indiferente a nadie con sus discursos, sacudió a Hollywood, criticó a los políticos, en particular, a Donald Trump y dio varias lecciones sobre el respeto: "Todos aquí pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de Estados Unidos en este momento, piénsenlo: Hollywood, los extranjeros y la prensa", dijo. Con este premio, Streep se une así a la larga lista de artistas que han recibido este galardón honorífico: George Clooney, Woody Allen, Jodie Foster, Morgan Freeman y Robert De Niro, entre otros.



En el apartado televisivo, El infiltrado se convirtió en la gran ganadora de la noche con tres estatuillas para sus protagonistas -Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Olivia Colman-, seguida de The Crown, American Crime Story: El pueblo vs O.J. Simpson y Atlanta, con dos premios cada una. The Crown, otra joya de Netflix sobre los primeros años de reinado de Isabel II, ganó el Globo de Oro al mejor drama y el reconocimiento a la mejor actriz para Claire Foy. "Ojalá hubiera más mujeres en el centro del poder",comentó la joven británica que se ha ganado a la crítica gracias a su papel de la soberana británica. American Crime Story: el pueblo vs O.J. Simpson se llevó el premio a la mejor miniserie y el de mejor actriz que recayó en Sarah Paulson, premio que le fue entregado de manos de Nicole Kidman y Reese Whiterspoon. Atlanta fue reconocido como la mejor comedia y Donald Glover, su creador, como mejor actor. Por último, la ganadora de la mejor actriz de comedia ha sido Tracee Ellis Ross por 'Black-ish' y el Billy Bob Thornton recibe el premio como mejor actor de serie dramática, por Goliath.