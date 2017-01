¡Sin filtros, sin trucos! Salma Hayek muestra su rostro al natural A sus 50 años, la actriz mexicana mostró su seguridad y quiso mostrarse de cara lavada

Sin miedo al qué dirán y demostrando que si de seguridad hablamos ella es la “reina”, Salma Hayek se ganó el respeto de sus más de dos millones de seguidores en Instagram al publicar una foto sin gota de maquillaje. Sin filtros, sin trucos, sólo con su belleza natural como bandera, la actriz mexicana demostró que no hay nada más importante que mostrarse tal cuál es.

Melena al aire y cara lavada fueron los elementos para hacer de su última publicación un éxito, al generar más de 80 mil likes en meno de 24 horas. “Esta es mi cara de “¡Ay no! Mañana es lunes #Nomakeup”, escribió madame Pinault como título de la imagen.

Además de su belleza natural, la actriz quiso mostrar su cabellera sin necesidad de la producción que suele lucir en las alfombras rojas. Aunque parezca que en el vocabulario de Salma Hayek la palabra inseguridad no existe, en junio del año pasado, la actriz habló de cómo lidia con el paso del tiempo y de sus cambios físicos, según contó la veracruzana, en ocasiones no se reconoce en el espejo.

“En mi caso, creo que depende de cómo vaya el día, aunque me imagino que eso le ocurre a todo el mundo. A veces me miro al espejo y me digo a mí misma: ‘Así soy y me encanta’. Pero en ocasiones hago lo mismo y pienso, ‘Esta no puedo ser yo, no me reconozco”, declaró la actriz a la revista InStyle.

Esta no es la primera ocasión que Salma se atreve a mostrarse al natural. En diciembre de 2015 Salma quiso compartir con sus fans una selfie luego de tomar una ducha: “Pelo mojado, sin maquillaje, sin filtros ni retoque, pero con muy buena luz”.

Por esas fechas, Salma reveló que su secreto para mantener un rostro bello son unos masajes faciales: “Mi secreto de belleza se llama... Makiko. Es mi masajista japonesa ¡es una verdadera maga! Me tensa la piel de la cara, de la frente, de las mejillas, con solo unos movimientos. Después de cada una de nuestras sesiones tengo la impresión de haber rejuvenecido diez años. Muchas gracias, Japón", mencionó la mexicana a la revista Gala.