Donald Trump y su dura respuesta al discurso de Meryl Streep

Las estrellas reunidas en la ceremonia de los Golden Globe guardaron silencio ante las contundentes palabras de Meryl Streep. La actriz, que fue reconocida con el Cecil B. DeMille Award, defendió la condición de los inmigrantes y se mostró decepcionada por el rumbo político que marcará la historia de los Estados Unidos. Nadie pudo ser indiferente a este episodio, incluso Donald Trump, principal y único aludido durante este momento, quien no tardó en dar respuesta al discurso en el que Streep cuestionó fuertemente su comportamiento.

A través de sus redes sociales Trump dio réplica a esta postura. El mandatario hizo frente a los comentarios con una serie de publicaciones que avivaron las reacciones de los usuarios. "Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaluadas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Golden Globe…”, comenzó diciendo el también empresario.

La respuesta de Trump se extendió cuando lanzó otro fuerte comentario en el que además incluyó a su ex rival, la demócrata Hillary Clinton. “Es una lacaya de Hillary que perdió fuerte. Por centésima vez, yo nunca me mofé de un periodista discapacitado (nunca haría eso)… Simplemente lo mostré en una actitud rastrera cuando cambió totalmente un artículo que había escrito hace 16 años para hacerme quedar mal. ¡Tan sólo más prensa deshonesta!", explicó en relación con el tema en el que se le acusa de haberse burlado del periodista de The New York Times, Serge Kovaleski, quien padece una condición que le impide el movimiento de sus brazos.

En una entrevista telefónica que el magnate republicano concedió a The New York Times, continuó dando réplica a este discurso. Según este diario, Trump llamó a Meryl Streep “Hillary lover”, y entre otras cosas aseguró que no le extraña ser atacado por la “gente liberal del cine”. En las redes sociales las reacciones crecieron tras la respuesta de Trump, aunque muchos usuarios apoyan la postura de la actriz, hay quienes defienden al presidente electo, que en esta ocasión parece decidido a no guardar silencio ante cualquier tipo de crítica sobre su persona.