La noche en la que Sylvester Stallone se convertirá en el ‘suegro’ de mundo Las tres hijas del actor serán las encargadas de entregar las estatuillas en los Golden Globe

Desde unos años las tres hijas de Sylvester Stallone comenzaban a dar pistas de que estaba por convertirse en It Girls. Pero los reflectores nunca se han posado con tanta fuerza sobre ellas como lo harán este domingo cuando Sophia, de 20 años, Sistine, de 18, y Scarlet, de 14, compartan el título de Miss Golden Globes 2017. Las tres guapas chicas serán las encargadas de entregar las estatuillas durante la entrega de premios y el más orgulloso con este nombramiento no es otro que su famoso padre.

Esta tradición viene desde 1971, cuando se comenzó a seleccionar a la hija o hijo de alguna pareja de famosos para ayudar durante la entrega de los Golden Globe para llevar las estatuillas sobre el escenario. Parece un papel no muy llamativo, pero entre los hijos de famosos que han portado el preciado título hay nombres como Melanie Griffith en 1975, Laura Dern en 1982, Freddie Prinze Jr. en 1996, Dakota Johnson en el 2006 y Rumer Willis en el 2009, todos con exitosas carreras. Por lo que no sorprende que sea el sueño de muchos chicos con padres famosos el poder conseguir este nombramiento como su primer paso hacia la fama.

Fue Sylvester quien estuvo a cargo de darles las buenas nuevas a sus tres chicas, quienes no cabían de la emoción. “Empezamos a gritar y brincar de arriba hacia abajo, la música sonaba, ¡los perros ladraban! No pensamos que lo íbamos a conseguir”, contó Sophia a The Hollywood Reporter, sobre la proeza de lograr que por primera vez el título sea compartido entre tres hermanas.

En sus redes sociales, el intérprete de Rocky no ha ocultado su emoción sobre este logra de sus tres pequeñas. “Rebosando de orgullo por su próxima aparición en los Golden Globes. ¡Gracias niñas! Las amamos”, escribió el actor que en su papel de orgulloso papá ha compartido algunas imágenes de sus chicas previas al gran evento. “No puedo creerlo. Estoy tan orgulloso de las niñas”, escribió en otra de sus publicaciones en Instagram.

Aunque no todas las hermanas estarán debutando en el mundo del espectáculo esta noche. Sistine Rose, segundo nombre que comparten las tres hermanas, ha comenzado ya su carrera como modelo, siguiendo los pasos de su madre, Jennifer Flavin. De larguísimas piernas y esbeltas figuras, las chicas que combinarán en vestidos negros en la noche de los Golden Globes, parece que conseguirán algunos yernos para su papá ahora que todo el mundo las conozca.

