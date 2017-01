Fallecieron con sólo un día de diferencia El sentido mensaje de Billie Lourd, hija de Carrie Fisher, tras la muerte de su madre y su abuela Debbie Reynolds Ha agradecido las miles de muestras de cariño que ha recibido de los fans en estos días

Han sido unas fechas muy duras para la familia dado que han sufrido dos pérdidas importantes en muy poco tiempo. Billie Lourd, la hija de la actriz Carrie Fisher, ha dedicado a sus seguidores un sentido mensaje en el que agradece las miles de muestras de cariño que estos días ha recibido tras la muerte de su madre y su abuela, Carrie Fisher y Debbie Reynolds, con apenas un día de diferencia. “Recibir todas vuestras oraciones y amables palabras durante la pasada semana me ha dado fuerza durante un tiempo en el que pensé que la fortaleza no podría existir. No hay palabras para expresar lo mucho que echo de menos a mi Abadaba y a mi Momby. Vuestro amor y apoyo significa para mí un mundo”.

Junto a estas sentidas palabras, la joven actriz de 24 años, conocida por su trabajo en la serie Scream Queens, ha compartido una imagen en la que se la ve con su madre y abuela cuando apenas era una niña. Un sentido recuerdo a dos de las mujeres más importantes de su vida, un homenaje a dos de las actrices más queridas y recordadas de la historia del cine.

El pasado 27 de diciembre, tras haber sufrido un ataque al corazón, Carrie Fisher, reconocida mundialmente por su papel de princesa Leia en la saga de La guerra de las galaxias, fallecía a los 60 años. El mundo entero le rindió todo tipo de homenajes recordando el personaje que la lanzó a la fama y la convirtió en un auténtico icono. Sus compañeros en la reconocida serie de películas, un auténtico fenómeno fan, lamentaron amargamente este repentino adiós.

Apenas un día después, mientras preparaba el funeral de su hija, la también actriz Debbie Reynolds, protagonista inolvidable de Cantando bajo la lluvia, falleció a los 84 años debido a una embolia. Dos pérdidas inesperadas que han llenado de tristeza a los cinéfilos, dos mujeres que forman parte ya de la leyenda del cine.