México, el nuevo lugar favorito de Leonardo DiCaprio para vacacionar

Fue hace justo un año cuando Leonardo DiCaprio vino a la Ciudad de México a promocionar su película The Revenant junto con el director mexicano Alejandro Gonzalez Iñarritu. En aquella ocasión, la cual tuvo sede en el Hotel Four Seasons el actor dijo: “Es un honor regresar a México. Hace 20 años que no estaba aquí, fue desde que filmé `Romeo y Julieta´”. Y se dice que Leo quedó tan encantado con México que ahora lo ha convertido en uno de sus destinos favoritos para vacacionar. Durante este año lo vimos regresar varias veces más, sus dos últimos viajes fueron a destinos de playa.





A principios de diciembre fue visto vacacionando en Cancún con su novia de 24 años, Nina Agdal. La pareja iba acompañada de Lukas Haas, quien también actuó en la película El Renacido además de una misteriosa mujer. El grupo fue fotografiado paseando por la playa y a Leo se le vio muy contento jugando en el agua del mar caribeño.

Ahora en enero, el actor comenzó los primeros días del 2017 pisando de nuevo suelo mexicano. Esta vez el destino visitado por el protagonista de Titanic fue Cabo San Lucas. A pesar de que recientemente se han escuchado rumores de una posible infidelidad, Leo fue visto nuevamente junto a Nina, desmintiendo todos los rumores.

Mientras Leonardo trataba de pasar desapercibido usando lentes de sol, gorra y por si eso fuera poco, cubriéndose la cara con una toalla, por su lado Nina se veía más relajada en un bonito vestido blanco con flores y lentes de sol. Ambos pasearon por el lugar con unos amigos y tomando deliciosos smoothies para refrescarse en el calor mientras se divertían. A pesar de tratar de no llamar la atención Leo se tomó algunas fotos con unas fans que lo pasaron a saludar.

En menos de un año, Leo vino a México por lo menos 3 veces, ¿será que ha quedado enamorado de este destino? Esperamos verlo pronto de nuevo en algún lugar de nuestro hermoso país.