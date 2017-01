¡El reecuentro más tierno! Horacio Pancheri y sus días de felicidad en Argentina con su hijo Desde la semana pasada, el actor se encuentra en su país natal disfrutando de su papel como papá

Aunque desde hace años reside en México, su corazón siempre se encuentra en Argentina, donde vive su hijo. Luego de un año lleno de logros en su carrera, Horacio Pancheri decidió tomarse unas merecidas vacaciones y correr a su país natal para encontrarse con Benicio. La semana pasada, el actor aterrizó en la Patagonia para reunirse con su familia; si bien el encuentro con todos fue importante, el momento con el que el protagonista de Un camino hacia el destino soñaba era el reencontrarse con su pequeño, de quien no se ha despegado.

Previo al fin de año, Horacio se dedicó en cuerpo y alma a su “super héroe”, como lo llamó de cariño en una de las fotos que compartió en Instagram. A través de esta red social el actor ha compartido varias imágenes y videos de lo bien que la está pasando con su hijo, incluso publicó una del íntimo momento en el que ambos tomaban una ducha.

Pero Horacio no estuvo sólo en Argentina, su novia, Paulina Goto también viajó a este destino que eligieron para dar la bienvenida al Año Nuevo. Como una Pancheri más, Paulina formó parte de estas vacaciones en las que la prioridad fue pasar tiempo con el niño y disfrutar al máximo con él.

Convertidos en una familia, Horacio, Paulina y Benicio posaron para la foto más linda de esta visita y con la que desearon feliz año a los fans de ambos. Gracias a Instagram hemos podido disfrutar de los mejores momentos del actor con su hijo, con quien a pesar de no vivir con él mantiene una relación muy cercana.

Ya sea que Horacio vaya o Benicio viaje a México, pero el actor siempre procura estar cerca del niño, quien en abril pasado se convirtió en el mejor compañero de set de su papá: “Le dio vuelta a la casa, me ensució todo el auto, pero no importa, me encanta estar con él. Me acompañaba a todas las locaciones, al foro y cuando yo grababa decía: '¿Cómo voy a hacer para grabar con el niño?', pero ser portó increíble (…) Me ayudaban a cuidarlo los actores, la gente de producción, así que agarraba su carrito y se ponía a jugar por ahí o con los árboles”, declaró a principios de 2016, el actor a las cámaras de Televisa Espectáculos.