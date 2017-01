Bárbara Mori 'comparte su presente' en bikini y con una gran sonrisa

La vida le abre nuevos caminos a Bárbara Mori en este momento. La actriz le dio la bienvenida al 2017 con actitud positiva y feliz por el reciente nacimiento de su nieta Mila. A través de sus redes sociales, reveló una fotografía tomada en una alberca en donde se le mira sonriente, presumiendo su melena lila y un bikini con el que deja al descubierto uno de sus tatuajes en la espalda. La imagen fue acompañada de un breve mensaje con un pequeño corazón, el cual conmovió a todos sus seguidores: “Compartiendo el presente…”.

Estos días de celebración, Bárbara se ha mostrado más sensible que de costumbre. Agradecida y con el buen sentido del humor que la caracteriza, no se olvidó de expresar algunas palabras a todos sus seguidores en redes sociales con motivo de Año Nuevo, en una simpática foto con un filtro de reno. “Fue un año duro, de mucho aprendizaje. Cuando vivimos experiencias fuertes que nos confrontan con nuestros miedos, se ensombrece un poco la perspectiva y nos sentimos perdidos por momentos, pero no hay que olvidar que cada una de esas experiencias siempre, invariablemente, trae consigo mucho aprendizaje y crecimiento. Esto, sólo si somos capaces de poner atención a la vida e ir por ahí recibiendo todo aquello que se nos presenta con una mirada amorosa y paciente….”, dijo la actriz, que aseguró también sentirse afortunada.

La protagonista de Treintona, soltera y fantástica se encuentra disfrutando al máximo a su familia. Recientemente su hijo Sergio Mayer Mori se convirtió en papá y eso la ha motivado aún más. Durante la Navidad, Bárbara presumió lo feliz que está con su nieta en casa, a quien vistió de Santa Claus para estas fechas, con un lindo conjuntito rojo con blanco. Por supuesto, ella mostró la foto, la cual se volvió la sensación en sus redes sociales. Por ahora, se sabe que la pequeñita se encuentra viviendo en su casa, junto con su mamá, la modelo brasileña Natália Subtil.

Lo cierto es que a sus 38 años, Bárbara se encuentra mejor que nunca. La actriz dedica tiempo a cuidar su salud para mantenerse en forma y por esa razón luce espectacular. Los cambios de look son otra de las cosas que le fascinan, por eso el año pasado decidió sorprender a todos con su colorida melena.

