Pablo Lyle, tu galán favorito del 2016

30 años, 1.83 m de estatura, protagonista de novelas, un excelente esposo y un amoroso papá, era casi imposible que Pablo Lyle no fuera elegido como el galán favorito de los lectores de HOLA.com. Para cerrar este 2016 preguntamos a nuestro público quién era el galán de sus sueños y en la votación más popular de este año, Pablo se coronó con 18,620 votos.

El guapo protagonista de Mi Adorable Bendición, que se estrenará a principios del 2017, fue el indiscutible ganador de entre una selección de los 25 hombres más guapos que protagonizaron nuestras notas en los últimos 12 meses. Así, preparándose para hacer su regreso a la pantalla chica con esta nueva producción, Pablo deja ver que éste ha sido un gran año para él después del éxito de Corazón que Miente.

Estos últimos meses, Pablo se dio el lujo de tomarse una pausa para dedicarse a su familia, algo que según él era más que necesario. Lejos de los agitados horarios de grabación que lleva comúnmente como protagonista de telenovelas, Pablo pudo estar completamente dedicado a Mauro y Arantza. “Estuve disfrutando a mis chamacos, a mi mujer, a mi papá, a mis tíos, primos, todo el mundo, allá en mi casa en Mazatlán”, con mucho humor comentó a Televisa Espectáculos, “Ahora mis hijos ya saben quién es su papá, gracias a Dios me reconocen como tal, ya no nada más los mantengo, ya también me dicen ‘papá’. Es una etapa que ya me hacía mucha falta vivir, estar ahí con ellos y aventarme las travesuras, ser cómplice. Ya me hacía mucha falta. Que los eduque su madre y yo me encargo de deseducarlos”.

También aprovechando la pausa que se tomó entre producciones mientras disfrutaba de su natal Veracruz, apenas hace unos meses, Pablo dejó atrás su look habitual para probar uno en el que su melena lucía casi a rape. Una de las imágenes favoritas de sus muchas admiradoras, quienes lo han hecho toda una sensación en redes sociales, en donde siempre está muy activo con más de 500 mil seguidores en Instagram.

A pesar de ser considerado uno de los protagonistas favoritos de telenovela, Pablo no se toma muy en serio el papel de galán y está completamente entregado a su faceta como papá y esposo. En 2014, él y su esposa, Ana Araujo, confiaron en las páginas de ¡HOLA! para presentar por primera vez a sus hijos. En aquella ocasión, el actor muy enamorado contó cómo es que se dio el flechazo entre los dos: “Tuvimos un breve romance de verano cuando ella tenía catorce y yo dieciséis años. Ocho años después, hace dos años (cuatro actualmente), Ana vino a México, y cuando la vi, volví a sentir lo mismo”.

Así, convencido de que Ana es el amor de su vida, se convirtió en el papá de Arantza (hija mayor de su esposa) y pronto la familia creció con la llegada de Mauro. Convertido en un feliz papá de dos, Pablo tiene clara su meta: “Quiero ser el mejor ejemplo para mis hijos, ser feliz y hacer feliz a mi gente”.

