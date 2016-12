¡Diversión familiar! Los Derbez cierran el año en el lugar más feliz del mundo Arropada por sus papás y su hermano Vadhir, Aitana se convirtió en la más consentida en esta visita a este famoso parque de diversiones

Si hay una familia que sabe cómo divertirse esos son los Derbez, quienes aprovecharon esta época decembrina para disfrutar de un día en Disney. En compañía de sus papás y su hermano Vadhir, Aitana se convirtió en la gran protagonista de esta divertida jornada donde la niña robó cámara luciendo las tradicionales orejitas de Minnie Mouse.

A través de su cuenta de Instagram, Vadhir Derbez compartió una foto de todos en el lugar más feliz del mundo. “La familia Derbez va a Disneylandia… bueno, la mitad jajaja”, escribió el intérprete de Te olvidé haciendo alusión a que en esta ocasión sus hermanos, Aislinn y José Eduardo no pudieron asistir.

En la imagen, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Vadhir Derbez miran divertidos a la cámara, mientras Aitana observa el piso, seguramente impaciente por seguir el recorrido por los juegos más interesantes para su edad.

Cómplice con su hija, Alessandra se convirtió en una niña más y orgullosa también lució unas brillantes orejas de Minnie Mouse. A pesar de que tanto Eugenio como Vadhir tienen una agenda de trabajo a tope, padre e hijo hicieron un espacio para presenciar esta divertida visita a Disney, donde obviamente la más divertida fue Aitana.

Aunque constantemente está viajando, Vadhir Derbez procura siempre regresar a casa para pasar tiempo con su familia, sobre todo con su hermanita, quien ahora que está más grande es más cercana y cariñosa. Hace un par de semanas, el actor nos reveló en exclusiva para Hola.com México cómo desempeña su papel de hermano mayor: “Cuando la veo está padrísimo, creo que si estuviera más pegado a ella no notaría tantos cambios, pero como ellos viven allá y yo igual estoy allá, pero vengo a México, cada vez que la veo, noto un brinco impresionante de aprendizaje, de cosas nuevas, de crecimiento. Siempre me lloraba cada vez que la veía, después ya me adoraba y esta vez que la vi toda coqueta y muy linda”.