​Pato Borghetti y su hijo Santino ya tuvieron su primera plática de ‘hombre a hombre’ El actor confesó que ya ha tenido que charlar con su hijo para hablar de cómo se es un caballero

El gran día llegó, la famosa plática que todo padre debe tener con su hijo ya tuvo lugar en casa de Patricio Borghetti quien se sentó con su hijo Santino para hablar de “hombre a hombre”. El niño de siete años ya comenzó a hacerse las preguntas propias de su edad y ha querido que sea su padre quien disipe sus dudas respecto a las chicas, pues aunque todavía es muy pequeño, el simpático Santino ya empieza a sentirse atraído por el sexo opuesto.



VER GALERÍA



Ante la confianza que su hijo ha mostrado con él, Pato ha querido comenzar a aconsejar a su hijo en cuanto a los temas del amor: “Ya está empezando a contarme más, que le gusta alguna chava de la escuela, pero no sabe, porque si después llega alguien más. Va a ser terrible, va a ser un peligro, pero mi misión es inculcarle el respeto por la mujer, lo que me enseñaron a mí, no quiero que sea un patán”, declaró el actor en entrevista al programa Hoy.

El actor reconoció que la simpatía y físico de su hijo lo ha hecho un niño muy popular en la escuela; sin embargo, él quiere que Santino sepa que no todo es la apariencia: “Uno como padre tiene que enseñarle que eso no es lo importante, que al principio tal vez le va a gustar a las chavas porque está galancito, pero después si las trata mal, no es atento, no es educado, no es caballero, se van a ir para otro lado”.

-'Birthday boy!' Grettel Valdez llena de mimos y amor a su hijo Santino

-Así reaccionó Santino, el hijo de Pato Borghetti, al conocer a su hermanita Gia

-Pato Borghetti sobre su papel de papá: 'No duermo, pero no me importa soy feliz'

Aunque trata de ser objetivo con Santino, Patricio reconoce que en ocasiones el niños se sale con la suya gracias a su simpatía: “Con Santino también siempre fui así (de amoroso y protector) a pesar de que es niño, es mi debilidad, me trae como quiere, hace lo que quiere, soy súper barco y él es encantador. A veces lo regaño y después me doy cuenta que yo estoy haciendo eso por lo que lo regañé y entonces me doy cuenta que si yo lo hago, cómo no lo va a hacer él”, explicó Pato.