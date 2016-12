Vin Diesel pide disculpas por su entrevista más controvertida

Vin Diesel hizo frente a la ola de críticas luego de haber sido señalado por coquetear durante una entrevista a la periodista y youtuber brasileña Carol Moreira, cuando esta platicaba con él por la promoción de la cinta xXx: Return of Xander Cage. La joven reveló hace días un video en su canal, en donde se observa al actor interrumpirla y lanzarle varios piropos.

A través de su cuenta de Facebook, el también protagonista de The Fast and the Furious, envió una disculpa a todos los ofendidos y se tomó el tiempo para publicar un video sin editar de ese polémico encuentro. “Como todos ustedes saben trato de hacer mis entrevistas entretenidas y divertidas, especialmente cuando estoy en la Zona Zander… Pero si ofendí a alguien, permítanme disculparme, porque esa nunca fue mi intención. Aquí la versión sin editar”, publicó Diesel.

Carol Moreira señaló que tras la entrevista se sintió incómoda, pues Diesel la interrumpió en varias ocasiones cuando ella intentaba preguntar. En el clip de la charla se observa al actor alabar la belleza de la joven, que no hace más que reírse y dar las gracias tras cada uno de los piropos. "Me reí porque era una situación muy delicada. No me gustó. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero de veras que me sentía incómoda, no estuvo bien que interrumpiera mi trabajo", dijo Moreira en la introducción de la entrevista que ella misma promocionó a través de sus redes sociales.

En el controvertido encuentro, Diesel incluso hizo una invitación a la chica, que marcando su distancia pudo poner fin a la entrevista en la que admite también se sintió decepcionada. "Dios, eres muy guapa. ¿Me equivoco? Es muy guapa...Salgamos de aquí, vámonos a almorzar. Por Dios, la amo, mírenla qué guapa es. Soy igual que tú porque te amo.", se oye decir al actor, que con su característico sentido del humor intentó hacerle el día a la chica, quizá sin imaginar las reacciones del público a través de las redes sociales.

