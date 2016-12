Así vivieron los protagonistas de 'Velvet' la gran fiesta por el final de la serie Nervios, reencuentros muy esperados, brindis y discursos llenos de emoción como el que Miguel Ángel Silvestre pronunció tras su esperado 'sí, quiero' con Paula Echevarría

Nadie quiso perderse la gran fiesta que Antena 3 organizó en el Hotel Intercontinental de Madrid con motivo del último capítulo de Velvet. Una fiesta que sirvió de reencuentro para todos los protagonistas que han pasado por las galerías en estos cuatro años. Aitana Sánchez-Gijón, Amaia Salamanca, Manuela Velasco, Manuela Vellés, Maxi Iglesias, Peter Vives, Gorka Otxoa, Natalia Millán y Llorenç González estuvieron presentes durante la emisión del esperado final. Más tarde se unieron a ellos los protagonistas del directo, Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Marta Hazas, Javier Rey, Asier Etxeandía y Cecilia Freire.

La fiesta estuvo repleta de divertidos momentos, como cuando Miguel Ángel Silvestre tomó la palabra para pronunciar el siguiente discurso: “Esta chica tan bonita, dijo mirando a Paula Echevarría, me ha dado momentos maravillosos. Creo que es el alma de la serie. Llega siempre feliz, ha hecho de nosotros una familia. Es como mi hermanita, la quiero mucho”. La actriz, por su parte, declaró: “Yo también le quiero mucho”. Pero se negó a besarle de nuevo como pedían todos los presentes. “No, venga, que David (Bustamante) ya ha tenido suficiente”, dijo entre risas.

"Ha sido emocionante a más no poder. Ha sido un chute de adrenalina que no había vivido en mi vida", comentó Paula sobre el directo de la serie en el capítulo final. "Menuda fiesta de fin de rodaje", apuntó. "Es el broche perfecto para descansar ahora en Navidades", añadió.

- Paula Echevarría vuelve a vestirse de novia en el esperado final de 'Velvet'

Miguel Ángel, que se llevó a toda su familia a la fiesta, comentó: "Estaba muy nervioso por el tema del directo, pero ha sido muy bonito porque nos hemos reunido todos. Ha sido un regalo lo que nos han dado". Solamente pensaba en "no liarla" en ese momento. "Por favor, Miguel Ángel no la líes, que no seas tú el que te equivoques. Mi primera escena ha sido con Javier Rey, estábamos un poco nerviosos, pero es que somos muy buenos amigos, ha sido mirarle y poco a poco creo que nos hemos ido relajando y hemos disfrutando de la escena. Luego con Paula ha sido un final increíble", manifestó. "A Alberto Márquez le diría que fuera muy feliz, que por fin tiene a su princesa", concluyó.

El llamado 'eje del mal' de la serie, formado por Manuela Velasco, Amaia Salamanca, Peter Vives y Miriam Giovanelli, compartieron en sus respectivas cuentas de las redes sociales imágenes de la fiesta. "Estoy muy feliz, muy contenta por todo esto que han montado y muy nerviosa por mis compañeros que van a dar la cara. Además, estoy muy contenta por el 'eje del mal' que hemos hecho una buena amistad", declaró Amaia Salamanca, que estaba espectacular de rojo.

La actriz, que de momento no tiene ningún proyecto entre manos, se reencontró con su 'Duque', Miguel Ángel Silvestre. "Me alegro mucho por él, es algo que estaba buscando, que le hace mucha ilusión y seguro que lo va a dar todo para mantenerse ahí, en todo lo alto, que es donde está ahora", dijo sobre la participación del actor en la serie Narcos. Amaia también habló sobre la maternidad y confesó que con tres hijos se planta. "Estoy bastante agotada, así que me planto. Estoy muy contenta con mis tres niños, ahora es todo un poco duro, pero dentro de unos años será más llevadero", explicó.

En la fiesta se reencontraron Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, una pareja que hizo saltar 'chispas' en la serie. También se unió a la fiesta Manuela Vellés, espectacular con un mono azul de lentejuelas. "Estoy llena de emoción, hace tiempo que no veo a muchos de mis compañeros, he vuelto al plató, a las galerías y me han venido un montón de recuerdos. He escuchado la música, recuerdos muy buenos y me parece un despliegue fantástico", manifestó la actriz.

En la fiesta pudimos ver a Lorena Gómez, concursante de Tu cara me suena. ¿Qué hacía allí? Según contó, era tan fan de la serie que no quería perderse el esperado final. Pero no fue la única que se 'coló'. También estuvieron allí otros rostros de Atresmedia, como Canco Rodríguez y Alberto Ammann.

La serie de Antena 3 se despidió anoche de la audiencia como la emisión más vista del día, líder absoluta con más de 4,3 millones de espectadores y 26,2% de share, récord histórico. Velvet ha hecho historia en la televisión al retransmitir en directo los momentos previos a la boda de Ana y Alberto. Estos minutos (de las 00:06 a las 00:23 horas) fueron líderes absolutos de su franja con 4.348.000 espectadores y un 30,7% de share. La serie de Antena 3 finaliza su cuarta entrega como la ficción más vista de la temporada 2016/2017 con una audiencia media de 3.586.000 espectadores y un 21,7% de cuota.