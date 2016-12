Fernando del Solar está listo para el amor: 'Ya estoy haciendo casting' El conductor dijo que quiere volver a apostarle al amor, aunque dejó claro que se ha vuelto un hombre más exigente

Feliz por la nueva oportunidad que le ha dado la vida ahora que su recuperación va viento en popa, Fernando del Solar continúa mostrando su mejor rostro al mundo y asegura que está listo para volverle a apostar al amor. En entrevista para el programa Hoy, el conductor se sinceró y dijo que ya está buscando candidata para novia, aunque eso sí, dejó claro que ahora es mucho más minucioso a la hora de elegir pareja.

“Estoy listísimo (para el amor), estamos haciendo un casting intenso porque me he vuelto un hombre muy exigente”, comentó gracioso el argentino, quien está atravesando por un gran momento ahora que ha encontrado en su conferencia Arriba los corazones una excelente forma de compartir con la gente su experiencia de vida.

Además de sus conferencias Fernando está muy complacido con el ejercicio catártico que ha encontrado con su libro, donde ha podido encontrar una manera de sanar las heridas que ha dejado su enfermedad. El conductor describe este año como uno de los más importantes por haber recobrado el sentido de las cosas después de un 2015 lleno de obstáculos y pérdidas.

“Existe la pérdida de la salud, del trabajo, la pérdida de un ser querido y la pérdida de una relación, entonces yo así de necio como soy perdí 4 de esas 5 en menos de 24 meses, eso me ha servido para ayudar y compartir mi experiencia, poder contar mi vida”, comentó el conductor.





Aunque los últimos meses lo hemos visto muy repuesto y retomando actividades como ir al gimnasio, el conductor ha dejado claro que todavía no ha sido dado de alta: “Todavía no me han dado de alta, falta ese papelito que diga ‘ya está’. Seguimos en tratamientos, pero ya no tanto a largo plazo. Estoy contento, aceptación y aprendizaje. Cuando tú aceptas esta experiencia -¡ojo!- aceptarlo no significa que no sea un proceso doloroso, un proceso feo, un proceso de terror, de mucho miedo, pero al aceptarlo ya llevas gran parte de esta batalla ganada”, declaró en septiembre pasado, también al programa Hoy.