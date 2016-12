¡A un paso del altar! Ximena Navarrete celebra su primera despedida de soltera La ex Miss Universo celebró su compromiso al lado de sus primas y su hermana, quienes la sorprendieron con un viaje

A cuatro meses de haberse comprometido con su novio, Juan Carlos Valladares, Ximena Navarrete comienza a disfrutar de los festejos previos al gran día. A través de su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo compartió un breve video en el que anunció que ya celebró su primera despedida de soltera. La próxima señora de Valladares protagonizó una fiesta muy familiar ya que fue organizada por sus primas y por su hermana Mariana.

Luciendo el espectacular anillo de compromiso que le entregó su prometido en agosto pasado, la protagonista de La Tempestad se escucha decir en el clip: “Les voy a contar que estoy en primera despedida de soltera con mis primas que me organizaron este viaje”.

Gracias a las fotos que ha compartido la prima de la exreina de belleza, Karina, sabemos que las chicas Navarrete eligieron un destino en el que disfrutan de unos días de alberca y sol. Las primas de Ximena han querido ser las primeras en celebrar el compromiso de la también actriz, quien como Claudia Álvarez, tendrá varias despedidas.

El mes pasado, Ximena reveló que ella y Juan Carlos se darán el “sí, quiero” el próximo 1 de abril. Poco a poco, la novia ha ido contando detalles de su enlace, como el hecho de que será su diseñador preferido y gran amigo, Benito Santos, quien se encargue de confeccionar su vestido de novia.

La exMiss Universo asegura que no hay diseñador que la conozca mejor que el tapatío, quien la ha acompañado desde 2010, año en que se coronó como la mujer más bella del mundo con un vestido confeccionado por él. “Como modelo, me he puesto tantos vestidos de novia, que voy a tener que sentarme con él y, quizás hacer un viaje para ver telas. Lo dejaré trabajar porque él es el experto, además de que conoce al 100% mis gustos y sabe perfecto lo que se me ve mejor (…) Espero que sea el vestido más especial que vaya a hacer Benito en su vida, y que vaya a usar yo”, declaró a nuestras páginas la también actriz.