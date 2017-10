¿Qué dos consejos de belleza le daría Victoria Beckham a su hija Harper? La diseñadora, apasionada del mundo de los cosméticos, comparte dos de las recomendaciones que le haría a su hija pequeña en una entrevista

No son pocas las celebrities que al hablar de sus secretos de belleza, mencionan a sus madres. Hace apenas unos días, Blanca Suárez nos contaba cómo ella siempre había visto a su madre cuidarse la piel: "Siempre he tenido el recuerdo de verla ella cada noche y cada mañana limpiándose la piel y echándose las cremas adecuadas". Y es que esos consejos que vemos desde pequeñas en casa solemos hacerlos nuestros, aunque al principio no siempre los tengamos en cuenta. Victoria Beckham, que se encuentra metida de pleno en la promoción de su nueva colaboración beauty con Estée Lauder, también tiene varias recomendaciones beauty para su pequeña hija Harper, tal y como ella misma confesaba en una entrevista con la revista Byrdie, en concreto se trata de dos.

"Duerme todo lo que puedas"

Y el primero de ellos es sencillo, además de muy económico: dormir. Algo que confiesa hubiera hecho desde los 20 años, cuando aún era integrante de las Spice Girls. “Duerme todo lo que puedas. Una vez que tienes hijos, nunca podrás dormir lo necesario [...] ¿Por qué, cuando eres joven, te quedas despierta hasta muy tarde? Me hubiera gustado que alguien me dijera ‘necesitas ir a dormir’. Ahora nadie necesita decírmelo más de una vez. ¡Me duermo! Duerme cada vez que tengas la oportunidad”, confesaba la diseñadora en esta entrevista, remarcando la importancia de uno de los trucos de belleza más simples pero, a la vez, más eficaces, el descanso.

¿Por qué no experimentar con las tendencias?

¿Y su segunda recomendación? El mejor consejo que quiere darle a su pequeña hija Harper de 6 años, es que, además de cumplir con las horarias necesarias de sueño, se atreva a probar cualquier tendencia, truco o rutina que exista en ese momento. "Solo espero que tenga la confianza suficiente para probar cosas nuevas. Creo que la mayor parte de niñas deberían de pensar que menos es más, pero todas lo hemos hecho”, explica la que fuera componente de las Spice Girls. "A veces te tienes que dar cuenta de esas cosas por ti misma, y eso también forma parte del proceso de crecimiento. Hay algo muy bonito en eso. Todas echamos la vista atrás y pensamos '¿De verdad tenías que hacer eso?' Pero siento que es importante que pases por ello y experimentes", agregó la británica.