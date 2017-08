El sorprendente cambio de imagen de Vanessa Hudgens: 3 looks en 3 días De la melena morena al 'ice blonde', pasando por un corte 'bob'. La actriz ha batido su récord de peinados en apenas 48 horas

¿Te imaginas cambiar tres veces de look en poco más de 48 horas? Una opción atrevida... ¡pero real! Así nos lo acaba de demostrar la actriz Vanessa Hudgens, quien ha presumido de tres peinados bien dispares en los últimos tres días. ¿Quieres verlo?

Día 28 de agosto. 'Ice blonde'.

Este ha sido el cambio más llamativo con el que hoy hemos amanecido -hora española-. La actriz ha decidido darle un giro radical a su imagen, no sabemos si de forma temporal -peluca mediante-. Pero el caso es que podemos ver a Vanessa Hudgens con un color rubio hielo en su melena que no hay duda de que, con sus diferentes matices, pero se está convirtiendo en una tendencia que ha conquistado a celebrities de medio planeta. El responsable de este atrevido cambio es Chad Wood, un conocido estilista de Los Angeles y Nueva York, quien es el responsable de muchos de los looks de la actriz, a la que agradecía en su cuenta de Instagram que "siempre le deje jugar con su estilo" .

Día 27 de agosto. 'Bob'

Apenas unas horas antes, la actriz pisaba la alfombra roja de los MTV Video Music Awards con este corte bob. No siempre la clave está en pasar por la peluquería y cortar por lo sano. Está claro que le gusta jugar con su estilo, sirviéndose de trucos estilísticos, como el falso bob, o bien utilizando extensiones o pelucas para darle un aire totalmente diferente a su look.

Día 26 de agosto. Melena XXL

Con motivo del combate de boxeo Mayweather vs. McGregor, nos sorprendía en Las Vegas con una melena mucho más larga, pues en primavera decidió apostar por el corte bob. En esta ocasión la llevaba a la altura del pecho y fiel a su tono moreno, con el que solemos verla. Ahora, no sabemos si mantendrá el tono rubio, casi blanco, que ha compartido hace unas horas en su cuenta de Instagram. ¿A ti cuál te convence más?