La divertida imagen de Katy Perry y Cara Delevingne, convertidas en gemelas por su corte de pelo Ambas coincidieron en el desfile de Chanel luciendo un 'pixie' con el rubio de la temporada

La Alta Costura siempre nos deja imágenes para el recuerdo... no solo sobre la pasarela. ¡Parecemos gemelas! No, seguramente no es lo que Katy Perry le estaba diciendo a Cara Delevingne, pero lo cierto es que no hubiera estado desencaminada. De hecho, la cara de la cantante parece mostrar la sorpresa al encontrarse con la modelo. ¿La razón? Sus peinados son prácticamente idénticos, tanto en el corte como en el color. Sin duda, ha sido una de las imágenes más llamativas que nos ha dejado el front row del desfile de Alta Costura de Chanel, que se celebró ayer 4 de julio en París.

Y es que las dos celebrities, que han demostrado en muchas ocasiones que no tienen miedo a cambiar de look, decidieron dar un giro radical a su imagen y cortaron su melena por lo sano. Las dos lucen un corte pixie, más uniforme en el caso de Cara, que se rapó el pelo hace apenas dos meses, mientras que Katy Perry lo lleva peinado con un flequillo corto deflecado.

Pero la coincidencia de estos twin looks no se queda solo en el largo del cabello, sino que también coinciden en el tono ice blonde de su melena, un rubio platino casi blanco, que parece haberse convertido en uno de los tonos de moda entre las celebrities. Lo que está claro es que las dos se convirtieron en el centro de todas las miradas en la Ciudad del Sena.