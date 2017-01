¿Empieza el 2017 abierto al amor? Mario Casas responde El actor, que no ha perdido la sonrisa, acaba de presentar su nueva película, 'Contratiempo' junto a José Coronado y Bárbara Lennie

Parece un secreto a voces, sin embargo, ni Mario Casas ni Berta Vázquez han querido confirmar o desmentir su ruptura. Es cierto que siempre se han mostrado muy discretos en lo que a su relación se refiere, pero hace tiempo que no les vemos juntos y las últimas informaciones que apuntan a que entre el actor y la modelo Dalianah Arekion, con la que ha compartido un reciente proyecto publicitario, no han hecho más que avivar los rumores. Por el momento, Mario sigue totalmente centrado en su carrera y está muy orgulloso de su último trabajo, Contratiempo, que protagoniza con José Coronado, Bárbara Lennie y Ana Wagener.

VER GALERÍA

"No tengo problema de que me pregunten por mi vida privada, al final soy carne de cañón... pero nunca he hablado de ella, nunca me he expuesto. A los actores es lo único que nos queda, nuestra vida. Es guardarlo para nosotros cuando va bien o cuando va mal, es ese trocito que nos queda a nosotros para que no se haga público”, aseguró el actor sobre cómo está llevando que últimamente se hable tanto de su relación sentimental. Eso sí, al preguntarle si ha empezado el 2017 abierto al amor, él responde: “Yo estoy abierto al amor de la vida, de la paz, de que es Navidad, Año Nuevo, que todo vaya muy bien, y que seamos todos muy felices".

- ¿Qué tiene que decir Berta Vázquez sobre los rumores de ruptura con Mario Casas?

- ¿Han roto Mario Casas y Berta Vázquez?

Con una enorme sonrisa y muy elegante con traje y corbata, Mario presentó esta nueva película en la que muchos han afirmado que hace su personaje más maduro. "Sí, se está diciendo eso. tal vez lo sea. Es un personaje difícil de contar dentro de la promoción por lo que es y por las preguntas que provocará en el espectador. Es un personaje ambiguo para bien y para mal", explicó Casas, que se mostró muy contento de cómo está evolucionando su carrera y le gustaría cumplir muchos años más en este mundo.

VER GALERÍA

"Hace 13 años que me estoy dedicando a esto de manera profesional y ganándome la vida en ello, trabajando mucho. Soy joven y me queda mucho camino por delante y ojalá cumpla la edad de José (Coronado). Firmaría por tener su carrera", confesó. Después del gran estreno, Casas, que en el filme da vida a Adrián Doria, un joven con una vida perfecta tanto en los negocios como en el plano personal que es acusado de asesinato, continuó con la celebración acompañado de sus hermanos, Sheila, Christian y Oscar, y un grupo de amigos entre los que se encontraba la modelo Lorena Van Heerde, que no dudó en felicitarle a través de las redes sociales: "Hoy hemos tenido un Contratiempo. Vaya peliculón!! Enhorabuena @mario_houses por tu gran papel en la película. El número uno. Gracias por dejarnos ser a @doctor.rafik y a mí, parte de tu vida en momentos como este".

VER GALERÍA

Recientemente fue Berta Vázquez la que concedió una entrevista a Yo Dona para hablar del momento en el que se encuentra ahora. La actriz de Palmeras en la nieve tampoco ha confirmado si es cierto o no que sigue con Mario, aunque sí que dijo: "Nunca he dado la noticia de que estoy con él, así que mucho menos tengo que explicar las fases por las que pueda pasar nuestra relación. Si no he contado nada en el momento en que empezó, cuando ha estado bien o mal, ahora tampoco voy a hacerlo. Es un tema personal. Pero sobre todo, cualquier cosa que diga es echar gasolina a un fuego que no es mío".

"Me pregunto de dónde sale la mayoría de los rumores... Quiero pensar que viene de la imaginación de alguien que está detrás de un negocio que no es el mío. Mario y yo hemos hecho una vida normal, con naturalidad, pero se idealizan mucho las cosas", añade. Que siga saliendo lo que tenga que salir y ya está. Solo te digo que estoy feliz y contenta. ¡Y feliz año nuevo a todos!", concluyó.