El duro golpe que han recibido Miki Nadal y Carola Escámez La mujer del colaborador de 'Zapeando' ha recurrido a su perfil de las redes sociales para anunciar una triste noticia

El 2017 no ha empezado bien para Miki Nadal y Carola Escámez. El popular humorista y su mujer iban a recibir en este nuevo año la visita de la cigüeña por segunda vez, sin embargo, tal y como ha confesado la deportista la vida les ha dado un duro revés. "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", explica Carola en su perfil personal de las redes sociales, donde ha publicado esta imagen para compartir con todos sus seguidores los momentos tan complicados que está viviendo tras sufrir un embarazo extrauterino, es decir, que se ha desarrollado fuera del útero. "Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos!!", ha escrito.

Miki y Carola, que ya tienen una niña, Carmela, que el próximo mes de mayo cumplirá su primer añito, estaban muy ilusionados con la idea de que iban a volver a ser padres. De hecho, hace unos días fue el colaborador de Zapeando el que publicó en su cuenta de Instagram una foto con la que daba algunas pistas sobre el 'regalo' que iban a recibir este 2017. "Otro año que empiezo junto a @carolaescamez ...y van 4. El 4 va a ser mi número fetiche este año", escribió junto a esta bonita foto en la que salía con su mujer disfrutando de estas fiestas navideñas.

Por el momento, Miki no se ha pronunciado al respecto aunque ha querido informar a sus seguidores de que este miércoles podrán volver a verle en la pequeña pantalla. "Esta noche os espero. Hablaré de los viajes organizados y actuará también gente mucho más graciosa que yo... Luis Piedrahita, José Corbacho, Yolanda Ramos, Jon Plazaola y como no... @ana_morgade_oficial".

La primera hija del matrimonio vino al mundo el pasado 11 de mayo, un mes antes de lo previsto, por lo que tuvo que permanecer una semana en la incubadora para seguir ganando peso. “Quiero proclamar mi profundo amor, admiración y gratitud infinita a mi mujer por ser tan fuerte y tan generosa. Te quiero”, escribió Miki en las redes sociales el día del nacimiento de su hija. "Cada día que pasa me doy cuenta de que no podría tener a alguien mejor a mi lado", declaró Carola a la revista ¡HOLA!. "Miki es el personaje divertido, pero para mí es Miguel, una persona culta e inteligente que siempre me saca una sonrisa y supo enamorarme", añadió. Ahora se enfrentan a este duro revés que les ha dado la vida juntos, apoyándose el uno en el otro y más unidos que nunca.