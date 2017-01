¡Por fin! Kim Kardashian vuelve a las redes sociales y tiene algo que decir Después de tres meses de ausencia, la 'celeb' ha compartido una nueva foto en su perfil

Le ha costado tres meses pero Kim Kardashian ha vuelto, por fin, a compartir una foto en su perfil personal de las redes sociales. No cabe duda de que no han sido unas semanas fáciles para ella, ya que a principios del pasado mes de octubre vivió el que, sin duda, recordará como uno de los capítulos más traumáticos de su vida al ser víctima de un atraco a punta de pistola en París. Ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni Snapchat... En este tiempo ha desaparecido completamente y las pocas ocasiones en las que hemos podido verla ha sido gracias a las fotos y vídeos que han compartido sus hermanas.

Pero parece que ya se ve con fuerzas para retomar su vida en la Red y Kim ha querido compartir una entrañable foto familiar en la que aparece con su marido, el rapero y productor Kanye West, y sus dos hijos, North y Saint. Ella no da puntada sin hilo y cuida todo hasta el más mínimo detalle, por eso, no solo ha vuelto sino que lo ha hecho mandando un mensaje claro y contundente.

VER GALERÍA

"Familia", es la palabra que acompaña la imagen. Y es que durante estos últimos meses, la celeb también ha tenido que enfrentarse a los rumores que aseguraban que estaba a punto de poner punto y final a su matrimonio. Pero parece que, una vez más, son solo eso, rumores, ya que la pareja se ha encargado de demostrar que siguen tan enamorados y unidos como el primer día. De hecho, Kanye aprovechó estas fechas tan señaladas para desear a todos sus seguidores unas felices navidades compartiendo también una foto de los cuatro durante la fiesta anual que la familia Kardashian organiza la víspera de Navidad en Calabasas.

- Kim Kardashian también vuelve por Navidad

- El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West, en el punto de mira

- A falta de los posados 'sexys' de Kim Kardashian... ¡tenemos los de Jennifer López!

Recientemente fue un allegado a West el que no dudó en aseguran a la revista People que todo lo que se está diciendo es falso: “Kim no tiene ninguna intención de divorciarse de Kanye. Ella me ha dicho que la versión de que planea dejarlo después del robo en París y de la hospitalización es falsa”, dijo en referencia al ingreso a causa del estrés y agotamiento de Kanye en un hospital de Los Ángeles apenas horas después de cancelar repentinamente su gira Saint Pablo Tour.