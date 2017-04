Más de 58 mil pesos en cremas, el secreto de belleza de Catherine Zeta-Jones

El tiempo no pasa por ella, pareciera que Catherine Zeta-Jones ha encontrado el secreto de la eterna juventud. A sus 47 años no podría lucir mejor gracias a su piel perfecta. Pero estos resultados no son tan fáciles de conseguir, la actriz galesa es por demás disciplinada y ha demostrado que mantenerse tan guapa requiere de todo un ritual. Si no lo crees, solo échale un vistazo a su tocado, pues Catherine ha dejado ver en su cuenta de Instagram, las cremas y ‘pociones’, con las que se mantiene guapísima.

Recientemente, Catherine ha usado sus redes sociales para presumir algunos rincones de su casa y ahora ha sido su baño el que ha acaparado la atención de sus seguidores. Y cómo no hacerlo, si perfectamente organizadas han aparecido cremas valuadas en más de $58,000 pesos mexicanos. “Los esenciales de mi cara y mi cuerpo. Y no, no uso todos al mismo tiempo”, fue el mensaje que acompañó la peculiar imagen. Pero, ¿qué hay en el codiciado estante?

En el primer nivel del estante:

Natura Bisse Glyco Extreme Pele $5,262 pesos mexicanos: En un tratamiento tipo spa de tres enzimas para exfoliar y hacer un peeling en casa que promete “transformar la complexión y revelar piel extraordinariamente firme y luminosa”.

Natura Bisse Diamond Extreme humectante $7,100 pesos mexicanos: Una crema diseñada para activar tu piel de forma que naturalmente se repare y proteja de los agresores a los que está expuesta.

Natura Bisse Diamond Drops $3,845 pesos mexicanos: Un velo protector para la piel en contra de las agresiones del medio ambiente.

Natura Bisse The Cure Sheer crema para el rostro $4,250 pesos mexicanos: Cuida la crema para prevenir el daño causado por el paso del tiempo.

Cygalle Healing Spa aromaterapia facial, set de $500 pesos mexicano: Para refrescarte con aceite de jojoba y aceites orgánicos que prometen relajarte.

En el segundo nivel del estante:

De la línea de Rhonda Allison tiene:

El Cucumber Spritz de $520 pesos mexicanos: Para humectar la piel.

El Moister Eye-Zyme de $320 pesos mexicanos: Para tonificar la piel y disminuir las líneas de expresión.

SynErgy A de $2,500 pesos mexicanos: Suero rejuvenecedor hecho de vitamina A.

Eye Lift de $1,380 pesos mexicanos: Ayuda a desaparecer las arrugas de los ojos.

Age Less Anti-Glycation Serum de $1,900 pesos mexicanos: Con antinflamatorios, previenen la disminución del colágeno.

Drop of Essence Hydration Drops de $960 pesos mexicanos: Ayuda con la piel seca para evitar la descamación.

Lancome Bi-Facial desmaquillante de $600 pesos mexicanos: Para remover el maquillaje, incluyendo la máscara para pestañas de aceite.

En el tercer nivel:

Certain Dri Everyday Strenght desodorante de $140 pesos mexicanos: Un desodorante de larga duración.

Skyn Pure Cloud Hot Cloth Cleanser de $560 pesos mexicanos: Para remover el maquillaje

Syn Brightening Eye Serum de $700 pesos mexicanos: Remueve la inflamación de las bolsas de los ojos y reduce las patas de gallo.

Skyn The Antidote Cooling Daily Lotion de $900 pesos mexicanos: Reduce la inflamación y marcas rojas del rostro.

Dior Capture Totale DreamSkin de $2,300 pesos mexicanos: Tratamiento de corrección de arrugas, poros abiertos, manchas y tez del rostro.

Sarah Chapman Skinesis 3 Skin Tone Perfecting Booster de $1,500 pesos mexicanos: Ayuda en los estragos de la edad en la piel, así como el daño del sol.

Cle de peau Beaute energizing cream de $3,000 pesos mexicanos: Disminuye las manchas en el rostro.

Charlotte Tilbury Magic Cream de $2,000 pesos mexicanos: Ayuda a que la piel se vea más descansada.

Chanel Le Lift firming anti-wrinkle cream de $3,300 pesos mexicanos: Un corrector intensivo para acabar con los estragos de la edad.

En el cuarto nivel:

Productos médicos como, gotas para los ojos, aceites herbales y mascarillas.

Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm de $1,280 pesos mexicanos: Para masajes en cara, cuello y escote.

Le Metier de Beaute Neck and Decollete Firming Creme de $9,000 pesos mexicanos: Elimina las arrugas en cuello y escote.

Revitalash Advanced acondicionador para las pestañas de $1,500 pesos mexicanos: Mejora el aspecto de las pestañas para que se vean más largas.

Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant de $440 pesos mexicanos: Protégé la piel y mantiene su aspecto joven.

En el quinto y último nivel:

Vanessa Megan Citrus and Spice Natural Cologne de $800 pesos mexicanos: Aroma que promete disminuir la ansiedad.

Sunday Riley Flora Hydroactive Celular Face Oil de $1,800 pesos mexicanos: Aceite hidratante para dar elasticidad a la piel.

Aceite de Argan de $400 pesos mexicanos: El secreto de belleza que Catherine ha asegurado no puede dejar.