Hecha de 4,500 diamantes, ésta es la bolsa más cara del mundo

No, no se trata de una Birkin o una bolsa de una marca famosa. El bolso más caro del mundo lo es simplemente porque está hecho de 4,500 diamantes. Así como lo lees –y puedes apreciar en las fotografías-, en forma de corazón, esta pieza no ha dejado a nadie indiferente. Si a ti también te ha encantado, puede ser tuya por una ‘módica’ cantidad, claro si eres uno de los coleccionistas privados invitados a la subasta privada que tendrá Christie’s. ¿Su precio? En 2010 cuando salió por primera vez a la venta alcanzó la suma de 2.9 millones de libras esterlinas (alrededor de 75.4 millones de pesos mexicanos) por lo que solo se puede esperar que la suma suba exponencialmente tras siete años fuera del mercado.

Si no entiendes por qué su precio es tan elevado, aquí te lo contamos. Conocida como la 1001 Nights Diamond Purse está compuesta por exactamente 4,517 diamantes de los que 105 son amarillos y 56 son rosas. El diseño no podría ser más romántico, en forma de corazón, tiene 15 pequeñas rosas en oro y al centro un pequeño corazón rosado. Fue diseñada por el joyero Robert Mouawad y su realización tardó 8,800 horas a cargo de sofisticados artesanos, lo que solamente ha aumentado su valor. Por supuesto, con tantos diamantes parece difícil de cargar, pero no te preocupes, tiene una dura cadena de oro para que la puedas llevar contigo a donde quieras.

Tal como su nombre lo dice, el bolso está inspirado en la historia de amor de las Mil y Una Noches. Su precio está muy por encima de las 155,000 libras esterlinas (aproximadamente $4,030,000 millones de pesos mexicanos) en las que se subastó el año pasado la Birkin más costosa. Pero si su precio se te hace muy alto, de todos modos puedes verla personalmente. Por el momento se encuentra expuesta en Hong Kong, después estará en Ginebra y más tarde en Londres.

