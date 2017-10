Lulu prefería jugar que buscar explosivos, así que la CIA la despidió y ella no podría ser más feliz

No importa cuánto entrenes o practiques algo, si realmente no te gusta, puede que jamás lo aprendas y como muestra, la historia de Lulu, una hermosa labrador negra que acaba de ser despedida de la CIA pues, a pesar de los esfuerzos, sus entrenadores jamás lograron que se interesara en buscar explosivos. A través de un comunicado, la organización estadounidense narró la situación de su ex alumna, quien hoy podrá tener todo el tiempo para hacer su cosa favorita: jugar.

“Desde hace unas semanas, Lulu comenzó a mostrar señales de que no estaba interesada en detectar olores de explosivos. Todos los perros, al igual que los humanos estudiantes, tienen buenos y malos días cuando están aprendiendo algo nuevo”, explica el texto publicado en su página oficial. “Un cachorro puede mostrarse flojo, adivinando en dónde están los olores o solamente mostrando un desagrado general a lo que sea que se le está enseñando. Generalmente dura un día, tal vez dos”.

Sin embargo, en el caso de esta perrita, la actitud de desinterés fue tal, que la CIA decidió, con tristeza, darla de baja y así, enviarla a un hogar en donde pueda tener una vida tranquila, como la de cualquier perrito familiar. “Lulu no estaba interesada en buscar explosivos. Aun cuando era motivada con comida y juego para buscar, claramente no lo estaba disfrutando. Nuestros entrenadores, preocupados por la salud física y mental de nuestros perros, tomaron la difícil decisión de hacer lo mejor para ella”.

Tras publicar el comunicado en Twitter junto con algunas de las imágenes de Lulu en acción, el organismo también contó que la perrita no quedará desamparada, pues el hombre que la entrenaba la ha adoptado y ahora ella es la más feliz jugando con sus hijos y viviendo sin la preocupación de sus complicadas clases.