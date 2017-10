Justin Timberlake escribe una carta de amor a Jessica Biel por su quinto aniversario de boda y ella así le contesta

Cinco años han pasado desde que Jessical Biel y Justin Timberlake pronunciaran el ‘sí, quiero’ en Italia. La pareja ha querido celebrar su quinto aniversario, pero no con una celebración al uso, sino del modo más romántico que puedas imaginar. El cantante, de 36 años, le ha dedicado una carta de amor a la actriz. Justin le escribe estas bonitas palabras en su perfil de Facebook. “Hoy es un día aún más especial para mí, porque hace cinco años, en este día, me convertí en el hombre más afortunado del mundo cuando intercambié los votos con mi mejor amiga”. Justin publica un vídeo de él cantando el clásico de los 70, A song for you, de Leon Russell:“ Fue nuestro primer baile.”

“Para ti, mi hermosa Jess: Tu me has enseñado mucho acerca de lo que el verdadero amor significa. Yo no puedo describir con palabras lo que estos últimos cinco años han significado para mí, así que… ‘Escucha la melodía porque mi amor está en ella escondido…’ #Happy5thAnniversaryWifey #ASongForYou,”, concluyó TImberlake demostrando lo enamorado que está de su esposa, con la que ha formado una bonita familia junto a su hijo Silas, de dos años. Jessica Biel no ha tardado en responder a esta declaración de amor. “Mi tierno corazón es tuyo, ahora y hasta siempre”, dice la actriz, que ha compartido un vídeo de la actuación que le dedicó Justin y lo celebró con un divertido vídeo en Instagram.

How lucky am I? Even if he’s initially skeptical, he always gets extra for me. #5 Una publicación compartida de Jessica Biel (@jessicabiel) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 10:46 PDT

Jessica Biel y Justin Timberlake se casaron bajo las estrellas y a la luz de las velas en Italia el 19 de octubre de 2012. La revista ¡HOLA! publicó el reportaje en exclusiva de esta boda que se mantuvo en secreto hasta que los invitados llegaron al lugar del enlace, el pintoresco pueblo italiano Savelletri di Fasano. Como en una inolvidable película de Hollywood, los actores sellaron su amor con un beso de cine en un entorno de ensueño: “Es muy difícil expresar con palabras lo que sentimos. Estábamos muy emocionados. Fue una noche muy especial y los dos lloramos”.

Una publicación compartida de Justin Timberlake (@justintimberlake) el 3 de Mar de 2017 a la(s) 4:21 PST

“Jess vestida de novia ha sido lo más hermoso que he visto en mi vida. Creo que es la vez que me he sentido más inocente y vulnerable. Un momento que nunca olvidaré”, confesó Justin que entonó una canción que compuso especialmente para ella cuando apareció en el altar. La novia llevaba un original vestido ‘de princesa’ de alta costura de Giambattista Valli, en color rosa. “Yo quería que fuese romántico, romántico y romántico, Y muy femenino y divertido, dijo Jessica que cinco años después sigue tan enamorada de Justn como el primer día.