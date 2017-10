A la venta la espectacular mansión de 'Keeping up with the Kardashians' La casa que se ha utilizado como residencia de Kris Jenner en el 'reality' puede adquirirse por un precio de 6,7 millones de euros

¡Vivir como una auténtica Kardashian ahora es posible! O, al menos, vivir en la casa que se utilizó como residencia de Kris Jenner en el reality Keeping Up With the Kardashians. Su fachada es perfectamente reconocible por todas las veces que ha salido en el programa, pero no, Kris en realidad no vive allí: esta casa se ha utilizado para realizar algunas tomas en el reality (evitando así que los espectadores puedan ubicar en el mapa su auténtico domicilio), y ahora está a la venta por un precio de 6,7 millones de euros. En su interior no faltan comodidades: siete dormitorios, nueve baños, vestidor, piscina, bodega... dale al play y descubre todos sus rincones.