El reencuentro de Julia Roberts y Dermot Mulroney veinte años después de ‘La boda de mi mejor amigo’

Se cumplen veinte años de La boda de mi mejor amigo, aquella historia en la que Julianne (Julia Roberts) es invitada a la boda de su amigo Michael (Dermot Mulroney). Ella descubre que está enamorada de él y decide evitar que se celebre el enlace de su amigo con Kimmy (Cameron Diaz).

VER GALERÍA

La boda de mi mejor amigo supuso la consagración de Julia como la novia de América. Veinte años después, la actriz ha vuelto a coincidir con Dermot Mulroney y juntos nos hicieron recordar una de las escenas más románticas de una de las mejores comedias de los 90. La pareja asistió a la gala Amfar de Los Ángeles y no dudaron en posar juntos sobre la alfombra roja.

Era la noche de Julia y allí estaba su compañero de reparto en el filme para aplaudirla. La ganadora de un Oscar por Erin Brokovich, a punto de cumplir 50 años, subió al escenario para recibir el premio al coraje por su lucha contra el Sida y su labor filantrópica. “Estoy orgullosa de todas las cosas que he hecho en mi carrera, pero mi familia lo es todo para mi, más de lo que hubiera imaginado. Yo estoy satisfecha gracias a ellos”. Entre el publico estaba su marido, Danny Moder, y a él le dedicó el premio: “Mi querido marido es el hombre que realmente me enseñó lo que significa dar. Él me inspira cada día para que pueda realizar mi propio destino creativo y yo lo aprecio profundamente”, dijo la actriz, que además de ser profundamente feliz parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud.

VER GALERÍA

-Julia Roberts demuestra por qué es la mujer más bella del mundo

-El vídeo de Julia Roberts parodiando su carrera que no puedes perderte

Chris Martin, líder de Coldplay, quiso rendirle un especial tributo, subiéndose al escenario para cantar varias canciones en honor de la oscarizada actriz, entre ellas la de Pretty Woman y una canción escrita especialmente para ella titulada Julia Roberts' Smile (la sonrisa de Julia Roberts). Los amigos de Julia Roberts, Tom Hanks, Fergie, Sean Penn, Kate Hudson, Goldie Hawn, Melanie Griffith, Heidi Klum, Diane Sawyer, Jeffrey Katzenberg o el director Ryan Murphy, en su película Come, reza, ama, quisieron rendir homenaje a una mujer comprometida, que a su vez ha sido elegida por quinta vez como la más bella del mundo, según la revista People.