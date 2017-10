Cita para dos y planes en familia: Georgina Rodríguez, imparable en la recta final de su embarazo Según la prensa portuguesa, está previsto que la novia de Cristiano Ronaldo de a luz a su primera hija en común con el jugador del Real Madrid el próximo mes de noviembre

Antes de dar la bienvenida a su primer hijo en común, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez disfrutan del día a día compaginando planes familiares con románticas citas. La pareja aprovechó un hueco libre en la agenda del futbolista para salir a comer "al mejor restaurante de la ciudad", según publicó el astro portugués en Instagram, que no es otro que Tatel.

Hace unos meses, Cristiano se embarcó en una nueva aventura empresarial con Enrique Iglesias, Rafa Nadal y Pau Gasol como socios del grupo Tatel, que posee restaurantes, además de en Madrid, en Ibiza y Miami, y se esperan más en los próximos meses. “Estamos felices de abrir en Miami y vamos a continuar en los Ángeles, Ibiza y Ciudad de México”, dijo entonces Enrique Iglesias, mostrando así sus planes de futuro. “Habiendo visto crecer y triunfar a Tatel en Madrid, nada podría hacerme más feliz que traerlo al lugar donde tengo mi casa, Miami”, señaló el cantante.

Having lunch in the best restaurant in town!👌🏽😍 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 6:12 PDT

Tras esta cita para dos, a la que Georgina asistió con un 'look' muy ejecutivo en blanco y negro, la pareja volvió a casa para reencontrarse con los hijos del futbolista, Cristiano Jr., y los pequeños Mateo y Eva, protagonizando una estampa familiar idílica. "Sobran las palabras ❤️ Os amo", escribió la modelo oscense junto a esta preciosa foto.

Sobran las palabras ❤️ Os amo Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 12:23 PDT

Cristiano y Georgina, ambos en ropa negra y deportiva, sostienen en sus brazos a los más pequeños de la casa. Él a Eva, y ella a Mateo, mientras que Cristiano Jr. posa sonriente entre ambos y acariciando el brazo de su hermano. La imagen refleja además, el avanzado estado de gestación de la modelo, ya que, según la prensa lusa, está previsto que de a luz a la primera hija en común de la pareja en noviembre. "Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró la futura mamá a ¡HOLA!.

Tras dar la bienvenida al bebé, el siguiente paso de Cristiano y Georgina es casarse el próximo verano, en junio o en agosto, en función de la agenda deportiva del jugador madridista. "Ronaldo y Georgina se casan el próximo año", anunció el Correio da Manhã. "Georgina no quiere casarse embarazada, quiere tener el bebé y preparar su boda con calma", dijo una fuente a dicho medio.