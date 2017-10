¡Todo listo! Así preparan su fiesta de Halloween Elsa Pataky y sus hijos La actriz española ha compartido algunas fotos y vídeos de su divertido fin de semana en familia

Este fin de semana, la familia de Elsa Pataky ha disfrutado de lo lindo preparándose para la gran fiesta de Halloween. A pesar de que aún quedan bastantes días para que se celebre, son muchos los rostros conocidos que han empezado a disfrutar de esta fecha por adelantado en compañía de los más peques de la casa, que al final son los que mejor se lo pasan. La actriz española llevó a sus hijos a que disfrutaran de una jornada convertidos en granjeros y rodeados, como no podía ser de otra forma, de montones de calabazas.

"Recolectando calabazas", publicó Elsa en su Instagram Stories, donde ha estado compartiendo varios vídeos y fotos de este día tan especial. "Mis pequeños granjeros", escribió junto a una simpática imagen en la que vemos a los mellizos Tristan y Sasha, de tres añitos, conduciendo mini-tractores. En este día, también les acompañó su tío Luke, hermano mayor de Chris Hemsworth, que parecía un niño más jugando con sus sobrinos, haciendo muecas y muchas bromas.

Gracias a lo que ha publicado en su perfil personal, hemos podido ver a la propia Elsa sentada en el suelo y preparando las calabazas para Halloween haciendo todo el proceso: primero vaciándolas y después con una herramienta para cortar algunos trozos y hacer los diseños con los que decorarán su casa cuando llegue el día 31 de octubre.

Aunque en esta ocasión no la vimos junto a su marido, hace unos días la pareja presumió de amor coincidiendo con el estreno de la nueva entrega de Thor, en Los Ángeles. Considerado uno de los matrimonios más atractivos de Hollywood, no dejaron de dedicarse muestras de cariño, derrochando complicidad y gestos con los que sobran las palabras.

“Mi mujer y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, no nos vimos durante varios años y volvimos a enamorarnos de nuevo. En cuestión de trabajo, ella ha renunciado a más cosas que yo. Le gustaría que yo estuviera más en casa con los niños y, claro, yo también quiero. Pero siento que estoy en un momento crucial en mi carrera –tengo que prepararlo todo para el futuro o se me va a escapar”, dijo el actor recientemente a la revista GQ Australia. “No me quedo corto en la cantidad de veces que le digo que la quiero”, añadió.