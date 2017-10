Quiénes son los periodistas que destaparon el gran escándalo de Hollywood Ronan Farrow, hijo de Mia Farrow y Woody Allen, así como las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey han denunciado, en la revista 'The New Yorker' y el diario 'The New York Times' respectivamente, las prácticas que realizaba el productor más poderosos de la industria del cine

Los abusos sexuales de Harvey Weinstein debían ser un secreto a voces en las esferas privadas de Hollywood. Han sido dos publicaciones de The New York Times y The New Yorker las que se han atrevido a denunciar las prácticas que realizaba uno de los magnates más poderosos de la industria del cine. Un escándalo que ha causado todo tipo de reacciones y en cuya lista de celebridades afectadas figuran nombres como Ashley Judd, Rose McGowan, Asia Argento y Mira Sorvino, a quienes se han unido las voces de Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Cara Delevigne.

Quienes destaparon el escándalo

Dos medios han sido los que han trabajado paralelamente en el caso para destapar el gran escándalo. The New York Times fue el primero, lanzó su historia con fecha del 5 de octubre bajo la firma de las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, pero The New Yorker le robó cierta repercusión días después, el 10 de octubre, cuando publuicó una historia en la que se concretaban nombres de actrices, sus declaraciones y detalles íntimos de algunas de las afectadas, firmada por el periodista Ronan Farrow, hijo de la actriz Mia Farrow y el director de cine Woody Allen.

The New York Times se basó en la investigación realizada por las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey que contaron entre sus fuentes con "docenas" de testimonios pertenecientes a antiguos y actuales empleados, que no dudaron en dar detalles sobre el comportamiento de Weinstein. La carrera de Jodi Kantor se ha centrado en importantes investigaciones como un estudio que realizó sobre las condiciones laborales de corporaciones como Starbucks y Amazon, las cuales provocaron cambios en las políticas de ambas empresas. El artículo que escribió sobre el intento de Harvard Business School de cambiar su clima para las mujeres provocó una conversación nacional sobre las mujeres en las escuelas de negocios y su informe de sobre las madres trabajadoras y la lactancia materna inspiró a dos lectores a crear espacios para ello en aeropuertos y estadios de todo el país. Otro de los temas que ha consignado en los medios de comunicación es la crisis de los refugiados. Es autora del libro The Obamas, donde profundiza sobre las biografías del ex mandatario y la primera dama.

Por su parte, Megan Twohey es reportera de investigación para The New York Times desde 2016 y fue finalista del Premio Pulitzer. Realizó coberturas que ayudaron a descubrir el tratamiento cuestionable de Donald J. Trump hacía las mujeres, su historial de evasión de impuestos federales y sus lazos comerciales con Rusia. También escribió artículos que revelaban una red subterránea de personas que se deshacía de niños adoptados que ya no querían. Ha llevado a la cárcel a culpables de abuso y se han impulsado leyes estatales para proteger a mujeres y niños.

Ronan Farrow, hijo de la actriz Mia Farrow y el director de cine Woody Allen, a quien señaló públicamente como responsable de violación de su hermana Dylan cuando esta tenía siete años. Después de emprender una campaña mediática para denunciar los abusos sexuales que su padre, el afamado director, ahora sus investigaciones se centran en los abusos sobre Harvey Weinstein en la revista The New Yorker. Más de diez meses ha estado detrás de esta historia y asegura que primero se la ofreció a la NBC, pero la rechazazaron. El periodista explica en su artículo que casi nadie quería hablar, y mucho menos permitir que se usaran sus nombres. “Weinstein y sus asociados llegaban a acuerdos de no divulgación, pagos y acuerdos legales para enterrar las historias”. Dos de las actrices que se atrevieron a dar la cara fueron Ashley Judd y Asia Argento, que confesó ante Farrow que no había hablado antes por miedo a que “Weinstein me machacara” como había hecho antes con otras actrices. Al hijo de Mia Farrow una de las cosas que más le llamó la atención es “la cultura del silencio”, algo que también ha denunciado siempre en el caso contra su padre. Muchos sabían, todos callaban y Hollywood miraba para otro lado. Algo que no volverá a ocurrir y de lo que ya se han encargado tanto Ronan Farrow, como Jodi Kantor y Megan Twohey.