¿Quién dijo crisis? Shakira confiesa que no descartan ampliar la familia La artista colombiana ha concedido una entrevista en la que ha hablado de lo feliz que es junto a Piqué y sus hijos

Shakira y Gerard Piqué siguen totalmente ajenos a los rumores que empezaron a circular hace unos días afirmando que su relación no está pasando por su mejor momento. No es la primera vez que surgen este tipo de especulaciones, sin embargo, ellos siempre han demostrado que siguen tan unidos y enamorados como el primer día. Este fin de semana ha sido la artista colombiana la que ha hablado de su amor por el jugador de la Selección española de fútbol, confesando lo orgullosa que está de la familia que ha formado junto a él y hablando de todas las cosas que tienen en común.

Shakira acudió al programa de televisión italiano Verissimo y fue entrevistada por Silvia Toffanin, que le preguntó por el momento tan especial que está viviendo ahora. La cantante está ultimando los detalles de su nueva gira, El Dorado World Tour, y, a pesar de que está muy centrada en su vuelta a los escenarios, ella sigue mantiéndose firme en sus prioridades: "Mi familia es el centro de mi mundo". "Cuando ya no estás solo tienes que velar por el bienestar de los otros, en este caso mis hijos, de mi familia, es absolutamente un elemento fundamental", añadió.

Durante la entrevista, reconodió que Piqué revolucionó su vida cuando llegó. "Siempre decía, '¿Yo? ¿Con un futbolista? ¡Jamás! Nunca me había imaginado con un futbolista", contó entre risas Shakira, que explicó que se complementan a la perfección y que son muy parecidos en muchas cosas, empezando porque nacieron el mismo día (el 2 de febrero). "Somos muy pasionales, muy intensos... Lo vivimos todo al máximo (...) Él es más tranquilo y yo soy un poco más dramática", dijo la intérprete de Me enamoré.

Además, fue un paso más allá y no descartó que en un futuro se animen a ampliar la familia y den un hermanito o hermanita a Milan y Sasha: "Si viene, será bienvenido. Pero la verdad es que en este momento con dos niños que parecen seis... No sabes lo que es. Han sacado todo de la madre y del padre, pero así revuelto", dijo riéndose. "Se mueven todo el día como un yoyó. A las once de la noche estoy como un trapo".

Las redes sociales, testigo de su amor

Aún queda mucho para el carnaval pero lo cierto es que Shakira y Piqué aprovecharon este domingo para ir de compras. El futbolista del FC Barcelona compartía en sus redes sociales una imagen en la que aparece junto a la colombiana luciendo máscaras venecianas. Mientras Shakira opta por un antifaz negro muy sexy, el futbolista se esconde bajo una amplia careta blanca con ojos negros y nariz de pico que utilizaban los médicos o aquellas personas que trataban a los enfermos de peste.

Esta es la primera imagen de la pareja tras los rumores de crisis en su relación. Hace unos días era también Piqué quien compartía con sus seguidores un vídeo en el que se colaba en uno de los ensayos de Shakira y mostraba a la cantante trabajando en la gira, que iniciará el próximo 8 de noviembre en Colonia (Alemania). En dicho vídeo el catalán pone el dedo índice en su boca en un claro gesto de pedir silencio. Un gesto que muchos han entendido como una forma de 'acallar' esas especulaciones. Una semana antes, un publicista de la cantante era el encargado de negar a la revista ¡HOLA! cualquier tipo de crisis en la pareja. "Todo sigue igual" revelaba, aclarando que "son solo rumores de gente que quiere hacer daño a Piqué".