Penélope Cruz y Antonio Banderas se pronuncian sobre el caso de Harvey Weinstein Los actores españoles han querido hablar del escándalo sexual que azota Hollywood

El caso de abusos sexuales por parte del productor cinematográfico Harvey Weinstein está revolucionando Hollywood, que entre indignado y sorprendido, se pronuncian sobre el caso. La última en hacerlo a través de un comunicado ha sido la actriz española Penélope Cruz, que ha negado conocer su lado oscuro y ha querido apoyar a todas las mujeres que lo han denunciado publicamente. "Hemos trabajado juntos en diferentes películas y aunque él siempre fue respeteuso conmigo y nunca fui testigo de semejante actitud, necesito expresar mi apoyo a las mujeres que han sufrido experiencias tan horribles", confiesa.

Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 8:36 PDT

La madrileña ha trabajado durante años con el productor, entre otras, en la película de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona, por la que Penélope recogió su Oscar a mejor actriz. Ella, no ha sido la única española que ha querido pronunciarse sobre este caso que está revolucionando a la industria del séptimo arte.

Antonio Banderas, contestando a la periodista Almudena Ariza, utilizaba Twitter para pronunciarse al respecto: "Si me pregunta le diré lo que es obvio. Me parece inadmisible la actitud de este señor. Supongo que la justicia USA tendrá algo que decir", escribía sumándose así a una larga lista de actores entre los que se encuentran Jennifer Lawrece, Meryl Streep, George Clooney o Ryan Gosling que han criticado con estupor el comportamiento de Weinstein.

La semana pasado el diario The New York Times destapó el escándalo basado en "docenas" de testimonios de antiguos y actuales empleados de la empresa que no dudaron en dar detalles sobre el comportamiento de Weinstein. Días después de salir a la luz, la lista de víctimas continúa aumentando. Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie se han unido a las acusaciones por abusos y acoso contra Weinstein, mientras que tres mujeres le han denunciado por violación –la directora italiana Asia Argenti, Lucía Evans y otra mujer que prefiere mantenerse en el anonimato.

Angelina Jolie cuenta lo que le sucedió a ella mientras negociaba su participación en Jugando con el corazón, en 1998, cuando tenía 21 años: “Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, y como resultado, decidí no trabajar con él de nuevo y avisar a otros cuando lo hicieron", ha dijo a The New York Times en un correo electrónico. "Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo o cualquier país es inaceptable".

Paltrow, por su parte, recordó un episodio con el productor. La actriz cuenta que éste la invitó a su habitación de hotel cuando estaba rodando la película Emma, producida por él. Gwyneth manifiesta que Weinstein puso una mano sobre ella y sugirió "un masaje". "Yo era una niña. Estaba petrificada", Entonces Paltrow, novia de Brad Pitt, se lo dijo a él y éste se enfrentó al productor . Paltrow no denunció los hechos debido a las amenazas de Weinstein, que le propuso trabajar en Shakespeare in Love, con la que Paltrow ganó el Oscar en 1999.