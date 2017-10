Maradona revela 'sin querer' la boda de su hija Dalma El exfutbolista argentino anunció la feliz noticia en su Instagram antes de que su hija le diera permiso

Debía ser un secreto, pero la emoción embargó a Maradona. El exfutbolista argentino utilizaba ayer su cuenta oficial de Instagram para anunciar, junto a una tierna imagen besando a su hija cuando era pequeña, que Dalma se casaba. "Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli, que llamó al padre de su novia para pedirle su mano. Caballeros como mi yerno, no existen más. Estoy muy feliz y orgulloso de contarles que se casa mi hija @dalmaradona!!!", escribía.

Una noticia que, a pesar de ser muy feliz, no gustaba en exceso a su hija, que a través de Twitter escribía: "Le contas algo a tu papá y le decís NO DIGAS NADA..." seguido de un pantallazo con la publicación de su padre.

Más tarde, sin embargo, era la propia Dalma - actriz de profesión- la encargada de anunciar su compromiso y la emoción que siente por dar este gran paso. "¡Me voy a casar con el amor de mi vida y no doy más de felicidad! ¡Gracias por todos los lindos mensajes!", escribió en Twitter. "¡Desde la propuesta no paro de llorar y ahora ustedes me emocionan con tantos mensajes de amor sin conocerme a mí ni a mi novio! ¡Gracias!", agregó. La intérprete de 30 años mantiene una relación desde 2013 con este joven de 1,86 que juega al rugby.

Por el momento, pocos datos más han trascendido sobre cómo o cuándo se celebrará este gran enlace para 'El 10' argentino. Dalma es la segunda hija de los cinco que tiene el futbolista con cuatro mujeres distintas.