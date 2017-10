Este hombre jamás se imaginó que comprarle una vela a Erin Bennett desataría una cadena de bondad

El mundo sin duda sería un lugar mejor si todos, de vez en cuando, tuviéramos algún detalle de bondad con alguien desconocido. Nunca sabemos por lo que otra persona pueda estar pasando y hacer una acción que alegre a otro, puede hacernos sentir bien. Así lo hizo un desconocido con Erin Bennett, una mamá que sonrió al darse cuenta del increíble gesto que este hombre tuvo.

Erin es una mujer estadounidense, madre de 4 pequeños y se encontraba haciendo las compras para la casa cuando un extraño le regaló la mejor sorpresa. “Cuando voy de compras, generalmente agarro una o dos cosas para mí, pero tengo un presupuesto establecido”, comentó la mujer en entrevista para la revista US Weekly, “Si me paso de mi presupuesto, dejo mis ‘mommy treats’ de nuevo en el estante y me digo a mí misma, ‘Ya me los compraré la próxima vez’”.

El pasado octubre 11, eso fue exactamente lo que pasó. La madre tuvo que dejar algo que había escogido para ella, por llevar todo lo que su familia necesita, dejándose a ella a un lado por el bienestar de sus hijos. De pronto, el hombre que se encontraba formado atrás de ella en la fila para pagar, se dio cuenta de la situación y gentilmente quiso comprarle los dos objetos que ella había dejado, una vela aromática y unas sombras, gesto que conmovió a Bennet hasta lo más profundo, por lo que decidió compartir lo que le había ocurrido en Facebook.

“Al hombre que se encontraba detrás de mí en la fila, que vio que después de llegar a mi límite decidí dejar mi vela y mi maquillaje”, empieza a escribir Erin en su carta, “Tú no sabías que siempre guardo mis cosas para el final y que generalmente termino por regresarlas. Tú no sabías que los dos hijos que estaban conmigo, son dos de cuatro. Tú no sabías que tengo depresión postparto después de tener a mi bebé y que uso velas aromáticas para disparar mi buen humor. Aún sin saber eso, me viste como humana antes de solo pensar en una mamá distraída que iba lento delante de ti en la fila.”, continuó la señora, “Me dijiste que me las merecía y me hiciste soltar unas lágrimas”.

Este conmovedor gesto ha acumulado más de 70 mil likes en Facebook y Erin concluyó su carta prometiendo hacer actos aleatorios de gentileza. Los seguidores de la estadounidense comenzaron a compartir la publicación y recibió miles de comentarios de gente diciendo que se sentían inspirados y conmovidos, por lo que este hombre había hecho, así que ellos también seguirían esta cadena de favores.