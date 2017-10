Chenoa desvela cómo fue su primer beso, a lo 'Romeo y Julieta', con David Bisbal La cantante habló de su libro en 'El Hormiguero' y reveló cómo se inició su historia de amor con el almeriense

De nuevo ha desvelado uno de los capítulos más personales de su vida. Chenoa continúa desgranando los detalles que cuenta en su libro Defectos perfectos, en el que explica cómo fue su relación con David Bisbal y también su comentada ruptura. Si bien durante la presentación se refirió a esta, causando bastante polémica, en su nueva aparición pública se han centrado en recordar cómo se inició esta historia de amor, al calor de la academia de OT. “¡Qué guapa eres!” fueron las palabras que le dijo David a Chenoa cuando la conoció, como contó ella misma en El Hormiguero.

“Mucho de amor adolescente había ahí. Éramos super jóvenes y había un pronto adolescente. Ese momento de mirada de sí, seguro, pero no me atrevo, entonces no digo... hasta que surge un besito, pero nada más” cuenta sobre cómo iniciaron su relación. El beso que se dieron fue, claro, mientras estaban en OT y ella lo recuerda así. “Yo fui la valiente, yo ahí me lancé y él respondió bien” y explica que él estaba en el piso de arriba cuando ella fue a buscarle: “Yo subí la escalera, subí como si fuera Romeo y él, Julieta”.

Asegura que al almeriense le cogió por sorpresa. “Él estaba medio durmiendo la siesta o algo así y me acerqué y le di un besito y ya está. Me miró, supongo que se quedó medio impactado, entre sorpresa y agrado. Me fui, me dio vergüenza”. Recuerda además lo importante que fue compartir estos momentos, el despertar del éxito, con alguien en quien confías y a quien quieres. “Compartimos la experiencia que ya era potente y encima de la mano con alguien que quieres, con alguien en quien confías. Con alguien que te va decir las cosas, te va a dar cariño, todo eso que se junte es muy explosivo y sobre todo entre cuatro paredes donde se cuida y se protege tanto esa parte que es como un amor de primeriza, es fantástico” indicó.

Se refirió a la ruptura en esta ocasión como algo “duro”, aunque “se hizo lo que se pudo”. “Y se hizo mal. Eso también se puede contar, pero no desde una cosa burda o echarle toxicidad a algo que terminó mal sino como mil historias que habrán acabado fatal y que después de muchos años ya las digieres de otra manera y está con este prisma de poder mirarlo así y contar detalles que pasaron y no todos. Yo he cuidado cosas, claro como las he cuidado no he contado todo, no era necesario, creo que se entendía tal cual lo estaba haciendo, nada más” dijo. De nuevo recordó el momento en que salió a hablar con la prensa con su famoso chándal, un instante del que luego se arrepintió y que ahora se toma con humor.

En su libro Defectos perfectos, Chenoa hace un repaso por algunos de los momentos más críticos de su vida y recuerda además cómo han sido otros de sus amores. La artista, además de participar de nuevo como jurado en la sexta edición de Tu cara me suena, es una de las colaboradoras del programa Zapeando y continúa con la promoción de su disco Soy humana.