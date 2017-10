El buen corazón de esta pequeña la llevó a reunir fondos para que todos sus compañeritos puedan comprar leche para el lunch

Sunshine Oelfke, de cinco años, está acostumbrada a tomar leche con cada una de sus comidas. Por esa razón, la pequeñita pensó que era muy raro que algunos de sus compañeros en la escuela no lo hicieran y, al investigar, supo que varios de ellos no podían pagarla. Al enterarse sintió que debía hacer algo por ellos y ahora ha creado un fondo para reunir dinero y así, lograr que todo el mundo disfrute de esta rica bebida que a ella le gusta tanto.

Todo comenzó cuando notó que un niño en su clase no tenía su cartón de leche, así que por la tarde, sacó dinero de su cochinito y se lo llevó para que tuviera la opción de comprarla como todos los demás. “Entiende que algunos niños no la quieren, pero también que otros no la pueden tener. Lo que ella quiere es que puedan elegir, por si acaso”, contó Jackie Oelfke, abuela de la niña, a Babble.

Luego de haber realizado esa buena acción, Sunshine continuó sacando dinero de sus ahorros para ayudar a otros pequeños, y fue entonces cuando a su abuela se le ocurrió que sería mejor crear un fondo en Internet, pues no quiso que su nieta continuara gastando el dinero que tanto le ha costado juntar y que tiene un propósito. “Está obsesionada con flamingos y motos de nieve. De hecho, estaba juntando para poderse comprar una moto propia algún día”, aseguró Jackie.

Hasta ahora, juntas han logrado reunir 600 dólares (poco más de 11 mil pesos), dinero que ha entregado a su profesora para que sea ella quien le compre la leche a sus alumnos que así lo desean y así, todo el mundo pueda decidir si la bebe o no. “Siempre les digo a mis estudiantes que cuando hacen algo que realmente me asombra, se me pone la piel de gallina”, expresó Rita Hausher, maestra de Sunshine y de este grupo tan afortunado de niños que cuentan con una compañera tan solidaria como ella.