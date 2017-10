El escándalo que avergüenza a Hollywood Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow se suman a la lista de acusaciones contra Harvey Weinstein

Hollywood continúa conmocionado por el escándalo sexual de Harvey Weinstein, uno de los más conocidos y poderosos productores de Hollywood. El productor ha sido despedido de la compañía de cine independiente que fundó y catapultó a la gloria del Oscar debido a un escándalo por los acosos sexuales que supuestamente llevó a cabo durante décadas. El consejo de administración de la compañía retiró a Harvey Weinstein de la empresa dejando el control del estudio en manos de su hermano, Bob Wenstein.

El pasado jueves el diario The New York Times destapó el escándalo basado en "docenas" de testimonios de antiguos y actuales empleados de la empresa que no dudaron en dar detalles sobre el comportamiento de Weinstein. Días después de salr a la luz, la lista de víctimas continúa aumentando. Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie se han unido a las acusaciones por abusos y acoso contra Weinstein, mientras que tres mujeres le han denunciado por violación –la directora italiana Asia Argenti, Lucía Evans y otra mujer que prefiere mantenerse en el anonimato.

Angelina Jolie cuenta lo que le sucedió a ella mientras negociaba su participación en Jugando con el corazón, en 1998, cuando tenía 21 años: “Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, y como resultado, decidí no trabajar con él de nuevo y avisar a otros cuando lo hicieron", ha dijo a The New York Times en un correo electrónico. "Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo o cualquier país es inaceptable". Paltrow, por su parte, recordó un episodio con el productor. La actriz cuenta que éste la invitó a su habitación de hotel cuando estaba rodando la película Emma, producida por él. Gwyneth manifiesta que Weinstein puso una mano sobre ella y sugirió "un masaje". "Yo era una niña. Estaba petrificada", Entonces Paltrow, novia de Brad Pitt, se lo dijo a él y éste se enfrentó al productor . Paltrow no denunció los hechos debido a las amenazas de Weinstein, que le propuso trabajar en Shakespeare in Love, con la que Paltrow ganó el Oscar en 1999.

En un comunicado remitido al periódico, Harvey Weinstein admitió que su comportamiento pasado con sus compañeras de trabajo causó "mucho daño", por lo que pidió "perdón sinceramente" y "una segunda oportunidad". "Aunque estoy tratando de mejorar, sé que tengo mucho camino por delante", reconoció también en ese comunicado Weinstein, que aseguró que lleva tratando de corregir su forma de actuar desde hace diez años mediante terapia.

Jennifer Lawrece, Meryl Streep o George Clooney han criticado con estupor el comportamiento de Weinstein. “Me perturbó mucho escuchar las noticias sobre el comportamiento de Harvey Weinstein. Trabajé con Harvey hace cinco años y no experimenté ninguna forma de acoso a nivel personal, ni sabía de ninguna de estas acusaciones. Este tipo de abuso es inexcusable y absolutamente decepcionante”, señala Jennifer Lawrence. Y añade: “Mi corazón está con todas las mujeres afectadas por estas acciones repugnantes y quiero agradecerles el valor de denunciarlas”, dijo Lawrence.

George Clooney ha tachado de “indefendible” su comportamiento: " Harvey Weinstein me dio mi primera gran oportunidad como actor en películas como Del crepúsculo al amanecer y mi primera gran oportunidad como director con Confesiones de una mente peligrosa. Compartimos cenas, estuvimos juntos en distintas locaciones, tuvimos peleas. Pero puedo decir que nunca vi nada de este comportamiento", dijo y añadió: "No hay nada que decir, excepto que es indefendible".

Meryl Streep, que llegó a calificar de Dios a Harvey Weinstein en el pasado, califica su comportamiento como "vergonzoso e imperdonable: “Las deshonrosas noticias sobre Harvey Weinstein nos han sorprendido a todos los que defendíamos su trabajo y a las buenas y valiosas causas que apoyaba”, dijo Streep en un comunicado.

El encargado de éxitos como La dama de hierro, El lado bueno de las cosas, El discurso del Rey o Nine se debe enfrentar a un público que no le perdonará haber usado su poder para conseguir beneficios sexuales. Hollywood continúa conmocionado por esta historia de abusos en un momento en que la industria aún lucha por conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y romper con el racismo y machismo que aún impera en el negocio.