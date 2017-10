¿Todavía no conoces a Natalie, la prima de las Kardashian que se abre paso como modelo? Natalie Zettel es hija de Karen Houghton, hermana menor de Kris Jenner, y tiene muchas cosas en común con sus primas

Si creías que conocías ya a todas las chicas del clan Kardashian... ¡te equivocabas! Y Natalie Zettel llega para demostrarlo. Natalie no cuenta en su nombre con la característica letra "K" de las Kardashian, y eso es porque no es hermana de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie, sino su prima. La hija de Karen Houghton -hermana menor de Kris Jenner- también quiere convertirse en un referente en el mundo de la moda, y está siguiendo los pasos de su prima Kendall como modelo. Desde luego, aptitudes no le faltan.

Natalie guarda un parecido asombroso con sus primas y no hay duda de que, pese a su juventud -18 años- tiene mucho potencial. ¡Dale al play y conócela!