¿Destino? Así fue la curiosa forma en la que esta pareja se conoció

Es imposible ocultarse de las flechas de Cupido y para muestra de esto, la romántica historia de Tiffany y Colin, quienes se conocieron de la forma más fortuita. Cuando la corredora de bienes raíces salió del súper, vio a un hombre abriendo su camioneta. Asustada, su primer pensamiento fue que la estaban robando pero después notaría que el guapo chico estaba subiendo sus compras en la cajuela. Confundida, Tiffany nunca imaginó que ese hombre se convertiría años más tarde en su esposo.

FOTO PRINCIPAL FACEBOOK Tiffany D'Addio Cilladi

Pero no, Colin no estaba robando la camioneta de Tiffany, sino que estacionados lado a lado estaban los vehículos de los dos, que eran exactamente idénticos, Jeep Cherokee blancos. Antes de descubrir esto, Tiffany se acercó al misterioso chico y le preguntó qué hacía con su camioneta. En un inicio Colin creyó que se trataba de una broma, pero Tiffany apretó la alarma de su auto demostrando que ella era la verdadera dueña.

Tratando de hacer pasar el bochornoso momento, Tiffany bromeó y le dijo a Colin que podía dejar las compras en su coche sin imaginar la respuesta del chico. “Te las puedes quedar solo si me preparas la cena con ellas”, a esas alturas la confusión pasaba poco a poco al coqueteo. Después de intercambiar teléfonos y mandarse mensajes por dos semanas, Tiffany aceptaría el reto. Cinco años después, el altar los estaría esperando.

La pareja compartió la anécdota en el perfil de Facebook The Way We Met en donde dejaron saber que después de años, siguen confundiendo sus autos.