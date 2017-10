‘Una persona puede ser exitosa, fuerte, bella y atractiva sin importar cómo se mueve’, Miss Mundo en Silla de Ruedas

Por primera vez en la historia, se ha creado un concurso de belleza para mujeres que se encuentran en silla de ruedas, un evento que ha traspasado las barreras para mostrar que no existen los límites. El certamen se llevó a cabo en Polonia y fue organizado por la fundación Only One la cual busca romper las barreras que limitan a personas con discapacidad.

La ganadora fue una estudiante de 23 años de Bielorrusia llamada Aleksandra Cichikova. En su perfil, la concursante escribía: “Estoy convencida de que mi vida puede ilustrar que una persona puede ser exitosa, fuerte, hermosa y atractiva sin importar cómo se mueva. Realmente disfruto ver cómo las personas cambian su mente y actitud hacia la gente con discapacidad. Empiezan a ver a una persona igual, no a alguien con alguna discapacidad”.

Las participantes hablaron de sus experiencias personales y de los retos a los que se han enfrentado al estar en una silla de ruedas. Katarzyna Wojtaszek-Ginalska la directora de la Fundación de Only One explicó que el concurso se fija más en el carisma que en la belleza, “Lo que más importa no es cómo se ven. Claro que los looks cuentan pero nos enfocamos especialmente en la personalidad de las chcias y sus actividades diarias”. Dentro de las categorías, también están la de Miss Sonrisa y Miss Personalidad.

Notas relacionadas:

Venció el cáncer dos veces y ahora ha vuelto al hospital en el que fue tratada, pero como enfermera

Este tierno abuelito ha dedicado 12 años de su vida a consolar a los bebés que más lo necesitan

Todas las chicas tuvieron una participación muy especial, algunas hicieron rutinas de baile en sus sillas, otras mostraron diferentes habilidades y todas desfilaron con el atuendo típico de su país. Aleksandra quedó en primer lugar, seguida muy de cerca por Lebohang Monyatsi de Sudáfrica quien quedó en segundo lugar y Adrianna Zawadzinska de Polonia, quien quedó en tercero. Se busca que este concurso genere conciencia y se pueda repetir en cada país para también hacer un concurso mundial.