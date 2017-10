Su hija conquistó Internet cantando temas de Disney y ahora, debes escuchar a Dave enamorar a los jueces de The Voice con su estilo

Claire Ryann Crosby es toda una celebridad en Internet y si su nombre no te suena, seguro la recuerdas como la pequeña que ha conquistado al mundo con su dulce voz interpretando temas de Disney, como Part of Your World, de La Sirenita, o You Got a Friend in Me, de Toy Story. Por supuesto, detrás de su increíble talento está su familia y, en especial su padre, Dave Crosby, quien también ama la música y que ahora tuvo la oportunidad de demostrarlo en solitario y frente a miles de televidentes.

Y es que, tras varios años de impulsar su canal de Youtube en el que Claire es la estrella, ahora él se decidió y acudió a las famosas audiciones ciegas de The Voice, en donde, con sólo su guitarra, buscó un lugar en el famoso reality en el que actualmente son jueces Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Adam Levine y Blake Shelton, quienes se encuentran en plena “pelea” por armar sus equipos para la competencia. Para esta presentación, Dave eligió cantar I Will Follow You into the Dark de Death Cab for Cutie.

El primero en voltear su silla fue Levine, quien no pudo evitar exclamar un “wow” al tener de frente a Dave y, mientras él cantaba, en el backstage su pequeña Claire y su esposa se emocionaban al ver que ya tenía ganado su puesto en el programa. Al final Miley y Blake también cayeron rendidos y terminaron girando su asiento esperando ser elegidos por aquel cantante. Por supuesto, no te diremos con quién se fue al final pero, tras la audición, hubo otro momento que emocionó a todos y ese fue cuando Adam lo reconoció.

Claire y su tierna interpretación de ‘You Got a Friend in Me’ te encogerá el corazón

Tienes que escuchar a esta nena de 4 años cantando con una nominada al Oscar

VIDEO: Esta pequeña te enamorará con su interpretación de un tema de ‘La Sirenita’

Al saber que a quien tenían enfrente era el padre de la famosa Claire, no pudieron evitar invitarla al escenario y juntos interpretaron un fragmento de You Got a Friend in Me, robándose los suspiros del público y claro, de los cuatro coaches que quedaron enamorados de la ternura de la pequeña. Ahora habrá que esperar a ver cómo le va a Dave en la competencia. ¿Es de tus favoritos?