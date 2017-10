¿Niño o niña? Kylie Jenner juega el despiste con su embarazo La pequeña del clan Kardashian ha hecho varias publicaciones con las que podría estar desvelando si está embarazada de un niño o una niña

Después de causar un verdadero revuelo con su embarazo (una noticia que dejó en shock hasta su propia familia), Kylie Jenner se ha mantenido alejada no solo de la vida pública, sino también de sus redes sociales donde, hasta ahora, no había vuelto a publicar una foto suya. Decimos hasta ahora, porque la pequeña del clan Kardashian ha vuelto a Instagram y lo ha hecho de una manera de lo más enigmática.

Tal y como confirmó el portal TMZ por fuentes cercanas a ella, Kylie está esperando una niña que, si todo sale según lo previsto, nacerá el próximo mes de febrero. Sin embargo, las últimas publicaciones de la celebrity han provocado que muchos se pregunten si, en realidad, está embarazada de un niño.

La hermana de Kim Kardashian ha compartido en su perfil de Instagram, donde tiene más de 98 millones de seguidores, dos fotos en las que la vemos luciendo una camisa XXL de rayas azul claro, un color que habitualmente se relaciona con los niños. Pero la cosa no se queda ahí, sino que en su Stories, Kyle publicó una imagen en la que mostraba las nuevas fundas de móvil, que ella misma ha diseñado, junto al texto: "¿Cúal? Yo estoy pensando en azul 💙".

Rápidamente, sus fans empezaron a dejarle comentarios preguntándose si estaba confirmando que está esperando un niño, sin embargo, hay otros que opinan que en verdad está jugando al despiste y hay que leer entre líneas, ya que si nos fijamos en la foto, el color que predomina es el rosa (la funda de color azul está entre las dos rosas). ¿Qué piensas?¿Crees que sus publicaciones son intencionadas y está confirmando el sexo de su bebé de esta forma tan original? ¿o que todo es parte de un juego?

Por el momento, la futura mamá no se ha pronunciado al respecto y no ha confirmado ni desmentido su embarazo, aunque en su lugar ya lo hicieron sus padres y su hermana Kim. La noticia les dejó muy sorprendidos y en estado de shock, ya que no se esperaban que la pequeña del clan fuera madre tan pronto. De hecho, según publicaron varios medios norteamericanos, tanto Kris Jenner como Caitlyn Jenner están preocupadas por su hija, ya que su relación con el rapero Travis Scott no es lo suficientemente estable (llevan saliendo unos pocos meses) y además no están convencidas de que esté preparada para afrontar un cambio de vida tan grande.

Por su parte, Kim tampoco se lo tomó nada bien. "Su primera reacción fue, '¿En serio?'", ha dicho una fuente cercana a la revista People. "No respondió bien al principio. Es como que ella y Kanye han estado intentando quedarse embarazados durante meses y ahora le pasa esto a Kylie. Ella lloró. Asimilarlo le ha llevado mucho tiempo", añade en relación a lo mucho que les ha costado a ella y a su marido, el rapero y productor Kanye West, tener su tercer hijo, que nacerá a través de una madre de alquiler. "Era lo último que se podían imaginar. Kylie tiene sólo 20 años y no lleva con Travis Scott mucho tiempo, así que nadie lo vio venir (...) Por supuesto, Kim está feliz por Kylie y la va a apoyar al cien por cien. Nunca ha habido ninguna duda sobre eso", recoge People.