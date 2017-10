¡Vuelve Ivana! La primera mujer de Trump regresa con nuevo libro y viejas tensiones La ex mujer del Presidente de los Estados Unidos reclama su sitio

Ivana Trump tiene algo que decir y los que conozcan su historial saben que no es una mujer de hablar en voz baja. Junto a ella Donald Trump levantó un imperio, se convirtieron en la pareja con más brillo de Nueva York y protagonizaron uno de los divorcios más mediáticos y millonarios de los Estados Unidos. Ahora, cuando su ex marido todavía no ha cumplido un año en el poder, ella regresa con un nuevo libro que ya está dando mucho que hablar.

La llegada de su primer marido al Gobierno ha hecho que sus tres hijos –Ivanka, Donald y Eric- tomen un nuevo protagonismo, bien dentro de la Casa Blanca o al frente de las empresas Trump, y es precisamente ese orgullo de madre el que ha impulsado a Ivana a la publicación de un nuevo libro: Raising Trump, en el que se apunta el mérito de la educación de sus hijos y cuenta cómo fue criarlos mientras “el mundo entero la observaba”.

En sus páginas Ivana se define como una “Lion Mom” (una leona) y cuenta que fue ella la que les enseñó “las lecciones de vida más importantes: la lealtad, la honestidad, la integridad y la unidad”. Cuando faltan horas para que el libro salga a la venta, la entrevista que Ivana ha dado a la CBS para presentar su obra ha mostrado que las heridas de comienzo de los noventa todavía no han cicatrizado.

Contundente, como ha sido siempre, Ivana recuerda que fue ella quien levantó el imperio Trump mano a mano con el que fuera su marido desde 1977 hasta 1992. Es precisamente esa ruptura –que ella misma ha narrado en varios libros y que ocupó las portadas de la prensa estadounidense- lo que ha hecho que Ivana dispare algún que otro dardo contra Marla Maples, segunda mujer de Trump. “No voy a hablar sobre ella”, afirma Ivana al Sunday Morning. “Ella es una ‘showgirl’. Nunca ha conseguido nada en la vida”, dice sin mencionar el nombre de la actriz con quien Trump se casó en 1993 y tuvo una hija, Tiffany, también presente al lado de su padre durante la campaña y la toma de posesión pero siempre en un segundo plano.

Hay que recordar que a finales de 1990 comenzó a circular el rumor de que Donald Trump tenía aventura con Marla Maples, una reina de belleza. Este fue solo el comienzo de una larga batalla judicial que fue minuciosamente seguida por los medios de comunicación, no exenta de tensiones y que desembocó en un divorcio de veinticinco millones de dólares, de los cuales Ivana pidió diez en efectivo.

Con el paso de los años las relaciones se suavizaron considerablemente e incluso, según contó la propia Ivana, Trump le ofreció ser embajadora de los Estados Unidos en la Republica Checa, asunto sobre el que la Casa Blanca declinó pronunciarse, según recogen los medios del país. Lo que si es cierto es que el que fuera el matrimonio de oro de la Gran Manzana han sabido limar asperezas pero esto no incluye a Marla Maples y eso queda claro. Cuando el periodista de la CBS le pregunta los motivos por los que tiene una buena relación con Melania –actual mujer del Presidente- y no con Marla, ella afirma: “Porque una no es nadie y la otra es la Primera Dama”.