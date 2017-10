La foto más familiar de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

A solo unas semanas de que Georgina Rodríguez de a luz a su primer hijo, los días pasan de la manera más familiar en casa de Cristiano Ronaldo. Con su novia y sus tres hijos, Cristiano Jr, y los pequeños Eva y Mateo pasan las tardes disfrutando de la luz del sol de atardecer al aire libre. Así lo ha querido compartir el futbolista a través de su cuenta de Instagram con sus más de 112 millones de seguidores, que le hacen el hombre más seguido en esta red social.

Picture of the day ❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 8:58 PDT

Cristiano ha publicado la imagen con una sencilla frase, "foto del día", acompañado de cinco corazones, que casualmente podrían corresponder con sus tres hijos, Georgina y el bebé que espera. No es la primera foto que comparte en la que presume de la bonita familia que ha formado con su novia y que pronto aumentarán, pero a diferencia de otras en las que aparecen posando, esta se aprecia como una estampa de lo más natural.

Recientemente, Georgina también compartió una simpática instantánea en la que aparecía riéndose con Eva, la única niña de la familia. Un momento lleno de amor en el que ambas se miran y sonríen, creando así una imagen mágica que la modelo capturó y publicó junto a la frase "Felices amorosos buenos días".

Felices amorosos buenos días ❤️👸🏻👸🏻👸🏻☀️♥️✨ #amor Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 2:27 PDT

La pareja de Cristiano tiene motivos más que suficientes para sonreír. En lo profesional, ha fichado por la misma agencia de modelos de Bar Rafaeli, Martina Klein, Laura Ponte, Rocío Crusset y Ana Beatriz Barros; y en lo personal su próxima maternidad la tiene muy ilusionada. "Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía", declaró a la revista ¡HOLA!.