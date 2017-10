Confesiones de Penélope Cruz a Gwyneth Paltrow: 'Mi ego es menor desde que soy madre'

Penélope Cruz cuenta que a ella solía preocuparle mucho lo que la gente pensaba de ella. Sin embargo el hecho de ser madre marcó un antes y un después en la vida de la actriz madrileña, según ha confesado a la revista Interview en una entrevista realizada nada menos que por su amiga Gwyneth Paltrow. De ganadora a ganadora de Oscar, la protagonista de Shakespeare enamorado indaga en los temas más relevante de la vida de la actriz premiada con la preciada estatuilla por Vicky Cristina Barcelona, con quién coincidió en la película The Good Night en 2007 y se hicieron amigas inmediatamente. “Estuvimos solas hablando de nuestros secretos más profundos, como si nos conociéramos desde hace veinte años", cuenta Penélope sobre el momento en el que se conocieron. "Aunque vivimos lejos y no pasamos mucho tiempo juntas, cuando te veo es como si nos hubiéramos visto ayer”, le dice a su amiga.

Gwyneth reconoce que la mujer de Javier Bardem es una de las actrices más apasionadas y entusiastas de su trabajo y no duda en aprovechar para hacer una reflexión propia durante la entrevista. “Siempre hablas de tu trabajo con una pasión y un entusiasmo que, desde mi perspectiva, nunca se ha deteriorado. Hablando de mí misma, creo que ya no siento la misma pasión de antes", asegura Paltrow, a lo que Cruz reafirma. “En mi caso creo que ha ayudado el hecho de que mi ego se ha visto reducido con el paso del tiempo. No me da tanto miedo lo que la gente pueda pensar de mí, si voy a ser aceptada o si voy a ser querida. Antes dedicaba mucha energía a cultivar la percepción que quería que se tuviera de mí, pero cuando me convertí en madre, algo cambio dentro de mí y dejé de preocuparme por esas cosas. Eso es parte de crecer, y ahora tengo que pasar por otras pruebas que me pone la vida. Ahora tengo nuevos miedos”.

Penélope continúa trabajando duro aunque tenga dos niños, Leo, de seis, y Luna, de cuatro. Ella asegura que es capaz de llevarse a sus hijos para que no pasar tiempo alejada de ellos. “La verdad es que nos cogemos muy pocas vacaciones, porque los niños son todavía muy pequeños y también por nuestros trabajos. No viajo más de lo que debo. Solo he estado separada de mis hijos un día y medio en los últimos siete años, y ha sido solo en tres ocasiones. Espero poder seguir en la misma línea, ya que cuando no trabajo, dedico todo mi tiempo a ejercer de madre y me las ingenio para cocinar, aunque nunca cocinaré tan bien como tu lo haces”, le dice a Paltrow y añade: “Tu casa es como un restaurante de tres estrellas Michelin”.

El hecho de ser padres de dos niños ha hecho que tanto ella como su marido, Javier Bardem, decidan ponerse de acuerdo para que cuando uno esté trabajando, el otro pueda ocuparse de los niños. Sin embargo, el rodaje de Loving Pablo les obligó a cambiar su dinámica. "Solemos organizarnos por turnos, a menos que, como ha pasado con 'Loving Pablo', nos toque trabajar juntos",. Además de este filme, Penélope Cruz se ha puesto en la piel de Donatella Versace en la nueva serie sobre el asesinato de Gianni Versace, y el próximo año promocionará la nueva adaptación sobre el clásico de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express, en la que ha vuelto a coincidir con su gran amigo Johnny Depp.